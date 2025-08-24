Εθνική μπάσκετ: Η τελική δωδεκάδα για το Eurobasket 2025 – Μέσα τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, εκτός ο Ζούγρης

Γνωστή έγινε η τελική δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, η οποία θα παλέψει για ένα μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ και σε αυτό δεν θα βρίσκεται ο νεαρός Βαγγέλης Ζούγρης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης που “κόπηκε” από τη δωδεκάδα.

Η γαλανόλευκη θα παραταχθεί και με τα τρία αδέρφια Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή της, ενώ στο ρόστερ θα υπάρχει και ο νεαρός Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Το ρόστερ της Ελλάδας για το Eurobasket 2025

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Κατσίβελης

Ντίνος Μήτογλου

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα