Εθνική μπάσκετ: Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας και η τελευταία του αγωνιστική – Όλα τα «σενάρια»

Βρισκόμαστε μια “στροφή” πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 και η 5η αγωνιστική θα κρίνει τη σειρά που θα έχουν οι ομάδες, πριν μπουν στα νοκ-άουτ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο 3ο γκρουπ της εθνικής Ελλάδας που “ανταμώνει” με το 4ο.

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, από τη Βοσνία, ενώ στο τελευταίο ματς της ημέρας για τον 3ο όμιλο, η Ιταλία νίκησε την Ισπανία και την έβαλε σε τεράστιους μπελάδες.

Η γαλανόλευκη κρατά ακόμη την τύχη στα χέρια της για την πρώτη θέση. Με νίκη επί της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική, η Εθνική μπάσκετ κατακτά την πρωτιά.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο μετά από 4 αγώνες

Ελλάδα 3-1 ρεκόρ

Ιταλία 3-1

Ισπανία 2-2

Γεωργία 2-2

Βοσνία 2-2

Κύπρος 0-4

Μετά τη διαμόρφωση της κατάστασης στον 3ομιλο και ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, έχουμε τα εξής σενάρια.

Η Εθνική θα τερματίσει 1η εάν:

Νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική οτιδήποτε και αν γίνει στα άλλα ματς.

Η Εθνική θα τερματίσει 2η εάν:

Χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

Η Εθνική θα τερματίσει 3η εάν:

Χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

Η Εθνική θα τερματίσει 4η εάν:

α) Χάσει από την Ισπανία, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.

β) Χάσει από την Ισπανία, χάσει η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.