Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Με Βασίλη Σπανούλη η πρωινή προπόνηση των διεθνής στη Θεσσαλονίκη

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής ενσωματώθηκε με την αποστολή της γαλανόλευκης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Με τον Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της, η Εθνική μπάσκετ των ανδρών θα αντιμετωπίσει το απόγευμα της Πέμπτης (27.11.2025, 18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Newsit.gr) τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη, για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, με απευθείας πτήση από το Μονακό, αμέσως μετά το χθεσινοβραδινό αγώνα της ομάδας του Πριγκιπάτου με την Αναντολού Εφές. Μάλιστα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός φόρεσε πολύ γρήγορα τα γαλανόλευκα, αφού το πρωί της Πέμπτης (10:30) έκανε προπόνηση/χαλάρωμα στην Εθνική μπάσκετ.

Θυμίζουμε ότι τελευταία φορά που η εθνική έδωσε αγώνα στη Θεσσαλονίκη ήταν στις 14 Αυγούστου 2025, όταν επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση του Μαυροβουνίου με 69-67, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ του 2025, στην Πυλαία. Ο τελευταίος επίσημος αγώνας της στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη στην Πυλαία στις 24 Νοεμβρίου 2024 και συνδυάστηκε με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας, με 77-67, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Όμως, η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο Αλεξάνδρειο, ήταν όταν επικράτησε με 77-67 της Λευκορωσίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, στις 28 Νοεμβρίου 2021, αγώνας που ακυρώθηκε όμως μετά τον αποκλεισμό των Λευκορώσων λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo