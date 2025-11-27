Εθνική μπάσκετ: Με Βασίλη Σπανούλη η πρωινή προπόνηση των διεθνής στη Θεσσαλονίκη

Με τον Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της, η Εθνική μπάσκετ των ανδρών θα αντιμετωπίσει το απόγευμα της Πέμπτης (27.11.2025, 18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Newsit.gr) τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη, για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, με απευθείας πτήση από το Μονακό, αμέσως μετά το χθεσινοβραδινό αγώνα της ομάδας του Πριγκιπάτου με την Αναντολού Εφές. Μάλιστα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός φόρεσε πολύ γρήγορα τα γαλανόλευκα, αφού το πρωί της Πέμπτης (10:30) έκανε προπόνηση/χαλάρωμα στην Εθνική μπάσκετ.

Θυμίζουμε ότι τελευταία φορά που η εθνική έδωσε αγώνα στη Θεσσαλονίκη ήταν στις 14 Αυγούστου 2025, όταν επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση του Μαυροβουνίου με 69-67, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ του 2025, στην Πυλαία. Ο τελευταίος επίσημος αγώνας της στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη στην Πυλαία στις 24 Νοεμβρίου 2024 και συνδυάστηκε με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας, με 77-67, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Όμως, η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο Αλεξάνδρειο, ήταν όταν επικράτησε με 77-67 της Λευκορωσίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, στις 28 Νοεμβρίου 2021, αγώνας που ακυρώθηκε όμως μετά τον αποκλεισμό των Λευκορώσων λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.