Εθνική μπάσκετ: Μεγάλη άνοδος για τη γαλανόλευκη στα power rankings της FIBA πριν το Eurobasket 2025

Η FIBA ανανέωσε τα power rankings δύο ημέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket (27/8-14/9), με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ να ανεβαίνει στις πρώτες θέσεις.

Η είσοδος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση και οι καλές εμφανίσεις στα τελευταία φιλικά προετοιμασίας έφεραν την Εθνική μπάσκετ στην τέταρτη θέση των power rankings της FIBA, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα ανέβηκε τέσσερις θέσεις συγκριτικά με την προηγούμενη λίστα και βρίσκεται πίσω μόνο από Σερβία, Γερμανία και Γαλλία που είναι και τα μεγάλα φαβορί για τα μετάλλια.

Ακολουθεί η Λιθουανία στην 5η θέση, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν Τουρκία, Λετονία, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία.