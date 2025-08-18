Εθνική μπάσκετ: Ο Αντώνης Καραγιαννίδης «κόπηκε» από την προετοιμασία της Ελλάδας

Με 16 διεθνείς θα συνεχίσει η εθνική μπάσκετ την προετοιμασία της για το Eurobasket 2025, που αρχίζει στις 27 Αυγούστου. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, ενημέρωσε μετά το τέλος της σημερινής (18.08.2025) προπόνησης στο ΟΑΚΑ τον Αντώνη Καραγιαννίδη πως δεν θα συνεχίσει, ενόψει του Τουρνουά «Ακρόπολις» που αρχίζει την Τετάρτη (20.08.2025).

Ο νεαρός σέντερ του Ολυμπιακού είναι ο τρίτος παίκτης της Εθνικής μπάσκετ που «κόπηκε» από τον Βασίλη Σπανούλη μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το Eurobasket 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας να έχει τρία πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας.

Αρχικά το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τις Λετονία και Ιταλία και εν συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24 Αυγούστου. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 20.00.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12αδα. Αυτοί είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις:

20.08.2025, 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21.08.2025, 20.00 Λετονία – Ιταλία

22.08.2025, 20.00 Ελλάδα – Ιταλία