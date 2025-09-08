Εθνική μπάσκετ: Ο οδοστρωτήρας Αντετοκούνμπο, το 16% στα τρίποντα και η έκπληξη από τον Σαμοντούροφ

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών βρίσκεται στους προημιτελικούς του Eurobasket 2025! Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα επικράτησε του Ισραήλ 84-79 και πλέον θα διεκδικήσει μια θέση στους ημιτελικούς απέναντι στην Λιθουανία, το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025, 21:00, Newsit.gr).

Το Ισραήλ ήθελε να γίνει η ομάδα που θα έκανε την τρίτη… έκπληξη στη φάση των “16” του Ευρωμπάσκετ, μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας από τη Φινλανδία και της Γαλλίας από τη Γεωργία, αλλά η Εθνική μπάσκετ δεν είχε ποτέ “μπλαζέ” εικόνα στο ματς. Από την αρχή του αγώνα εμφανίστηκε αποφασισμένη να φτάσει στη νίκη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται σε “beast mode” και τον Κώστα Σλούκα να είναι άξιος συμπαραστάτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι δεν κατάφερε να “χτίσει” για αρκετά λεπτά μια διαφορά ασφαλείας, η Εθνική είχε τον έλεγχο του αγώνα, με σταθερά το προβάδισμα. Η άμυνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη έκανε πολύ καλή δουλειά, απέναντι στον Ντένι Άβντιγια (ειδικά ο Κώστας Παπανικολάου), παρά τους 23 πόντους που σημείωσε.

Στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της στη διοργάνωση, παρά την αστοχία των Ελλήνων διεθνών στα σουτ τριών πόντων (4/25 και 16% ευστοχία, μια μεγάλη διαφορά από τα 12/25 που είχε κόντρα στην Ισπανία) η “γαλανόλευκη” κατάφερε να κάνει μια πειστική νίκη.

Με τους Ντόρσει (0/3), Τολιόπουλο (0/3), Λαρεντζάκη (0/2), Γιάννη Αντετοκούνμπο (0/2), Μήτογλου (0/1) Καλαϊτζάκη (0/1) να έχουν όλοι μαζί 0/12 από το τρίποντο και με τον Κώστα Παπανικολάου να βάζει με 2/6, η Εθνική ομάδα μάζεψε 45 ριμπάουντ έναντι 30 των αντιπάλων της, για να πανηγυρίσει τη νίκη με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα στην Arena Riga, της Λετονίας (84-79).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “Greek beast”, η σταθερά του Σλούκα και οι άμυνες του Παπανικολάου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το… χέρι την εθνική για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όποτε βρισκόταν στο παρκέ, έμοιαζε με οδοστρωτήρα. “Ποδοπατούσε” κάθε αντίπαλο και κάθε αμυντικό πλάνο. Δεν “μάσησε” στα πολλά φάουλ που του έγιναν, για ένα ακόμα ματς.

Με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ ο Αντετοκούνμπο διέλυσε το Ισραήλ. Κάλυπτε το παρκέ με… τέσσερα βήματα, έκανε πάρτι κάτω από τις ρακέτες, ήταν ηγέτης. Μια ακόμα MVP εμφάνιση.

Στο πλάι του, ο Κώστας Σλούκας. Ο έμπειρος γκαρντ ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Όπως και ο “Giannis”, έτσι και ο Σλούκας, τις στιγμές που έλειπε από το παρκέ, η εθνική είχε πρόβλημα. Η ποιότητά του όμως, ήταν αυτή που έβαζε “γκάζι” στην ομάδα. Την ίδια στιγμή, το πάθος του Παπανικολάου στην άμυνα, έβγαζε αρκετές φορές τη γαλανόλευκη από τα… δύσκολα μονοπάτια που θα μπορούσε να είχε μπει, όταν οι Σόρκιν και Μάνταρ έμπαιναν στα “παπούτσια” του Άντβιγια.

Σλούκας και Παπανικολάου το “φωνάζουν” με τις εμφανίσεις τους πως θέλουν ένα μετάλλιο στο φινάλε της καριέρας τους, με την εθνική μπάσκετ!

Σαμοντούροφ και Καλαϊτζάκης οι απρόσμενες βοήθειες

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, βελτίωσε το ρυθμό της Εθνικής. Η παρουσία του σε άμυνα και επίθεση ήταν πολλές φορές καθοριστική και παράλληλα θεαματική (7 πόντοι, με 1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Ο 19χρονος φόργουορντ άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον τεχνικό της γαλανόλευκης, αποδεικνύοντας περίτρανα, γιατί θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Την ίδια στιγμή, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έδωσε σημαντικές βοήθειες (4 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και κέρδισε και αυτός μια θέση στους διακριθέντες.

Φυσικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Βασίλης Σπανουκης διάβασε καλά τον παιχνίδι και τον αντίπαλο. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ακόμα θα ψάχνει… Μ16.

Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί, με τις εμφανίσεις της εθνικής αλλά και τις μεγάλες εκπλήξεις που υπήρχαν από αποκλεισμούς “μεγάλων” ομάδων, η γαλανόλευκη κρατάει… χαμηλά την μπάλα και προσπαθεί να φτάσει στη μεγάλη διάκριση. Επόμενη “πίστα”, η Λιθουανία.