Εθνική μπάσκετ: Ο χορός των Ελλήνων μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket – Η ιστορική αγκαλιά με τα αδέρφια Αντετοκούμπο

Χορός στο κέντρο του γηπέδου από τους Έλληνες διεθνείς
ΦΩΤΟ Reuters

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε της Φινλανδίας 92-89 στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια! Γιάννης, Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο κατάφεραν να βοηθήσουν τη γαλανόλευκη να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Αμέσως μετά τη λήξη του «μικρού» τελικού και τη νίκη της Ελλάδας επί της Φινλανδίας, Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο έτρεξαν πάνω στον «Greek freak» και του έδωσαν μια μεγάλη αγκαλιά.

Λίγο μετά, οι Έλληνες διεθνείς, έστησαν… χορό στο κέντρο του γηπέδου πανηγυρίζοντας το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μπάσκετ, με τα παιδιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκονται στο κέντρο.

«Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket» σχολίασε η FIBA.

