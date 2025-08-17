Εθνική μπάσκετ: Σε ρόλο αμυντικού ο Βασίλης Σπανούλης στην προπόνηση της γαλανόλευκης

Η Εθνική μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του Eurobasket 2025, έχοντας μπροστά της το τουρνουά Ακρόπολις (22-24 Αυγούστου) και τις αναμετρήσεις της με Λετονία και Ιταλία!

Στην προπόνηση της Κυριακής (17.08.2025), ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης είδε τον Βασίλη Τολιόπουλο να δίνει το “παρών”, έχοντας ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε, ενώ στην δράση επέστρεψε και ο Βαγγέλης Ζούγρης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός ανέλαβε και… ρόλο αμυντικού, θέλοντας έτσι να δείξει στους παίκτες του τι ακριβώς θέλει από εκείνους.

Ο Βασίλης Σπανούλης συνηθίζει να έχει ενεργή συμμετοχή στις προπονήσεις της Εθνικής μπάσκετ.