Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Σπανούλης και παίκτες χόρεψαν έξαλλα στους ρυθμούς του Freed from Desire

Το ξέφρενο γλέντι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Νέο βίντεο με τους ξέφρενους χορούς της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στο Ποσειδώνιο. Έδωσε ρέστα ο Βασίλης Σπανούλης.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επέστρεψε με το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του να γιορτάζουν τη μεγάλη επιτυχία τους στο κέντρο διασκέδασης “Ποσειδώνιο”, παρέα με το Θοδωρή Φέρρη.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και όλοι οι διεθνείς ανέβηκαν στη σκηνή και στα τραπέζια και δεν σταμάτησαν να χορεύουν αλλά και να τραγουδούν.

Αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν η στιγμή που όλη η ομάδα άρχισε να χορεύει στους ρυθμούς του “Freed from Desire”.

 

Σπανούλης και παίκτες το έριξαν έξω. Θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν για λίγες μέρες ακόμα και στη συνέχεια θα πιάσουν δουλειά με τους συλλόγους τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo