Εθνική μπάσκετ: Στην αποστολή για τη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά δεν θα αγωνιστεί κόντρα στο Μαυροβούνιο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί ούτε στο φιλικό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, αλλά βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, που θα ταξιδέψει σήμερα (13/08/25) στη Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει αύριο (14/8, 19:00) το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει ξανά εκτός, όπως και ο Βασίλης Τολιόπουλος, που επίσης δεν αγωνίστηκε στα φιλικά παιχνίδια της Κύπρου.

Η ενημέρωση από την ΕΟΚ

«Για τη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψει σήμερα η Εθνική Ανδρών, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arean. Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόραεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντουροφ και Νάσος Μπαζίνας.

