Europa League: Η Νότιγχαμ κέρδισε την Πόρτο και εξασφάλισε εισιτήριο για τους «4», πρόκριση για Βίλα και Μπράγκα

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κέρδισε 1-0 στην Αγγλία την Πόρτο και εξασφάλισε την πρόκριση στους «4» του Europa League, χάρη στο τέρμα του Γκιμπς-Γουάιτ.

Η Πόρτο έμεινε με δέκα παίκτες από νωρίς, αφού στο 8′ ο Μπέντναρεκ είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα σε αντίπαλο. Η Νότιγχαμ το εκμεταλλεύτηκε άμεσα και ο Γκιμπς-Γουάιτ έβαλε το γκολ που χάρισε την πρόκριση στον ημιτελικό του Europa League στην ομάδα του sto 12′.

Η Μπράγκα πήγε από την κόλαση στον παράδεισο στην Ανδαλουσία. Έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0, καθώς ο Άντονι στο 13′ και ο Εζαλζουλί στο 26′ σκόραραν για την Μπέτις. Ο Βίκτορ έστειλε την ομάδα του με ένα γκολ πίσω στο ημίχρονο, μιας και σκόραρε στο 38′ .

Ο Βίτορ Καρβάλιο στο 49′ έκανε το 2-2 και ισορρόπησε το ζευγάρι. Ο Ρικάρντο Όρτα με εύστοχο πέναλτι έδωσε σκορ πρόκρισης στους Πορτογάλους και ο Γκόρμπι στο 74′ «καθάρισε» την πρόκριση και έστειλε την ομάδα του στους «4» του Europa League.

Η Άστον Βίλα πήρε πολύ εύκολα την πρόκριση, αφού κέρδισε 4-0 την Μπολόνια και συνολικά έφτασε στο 7-1 το σκορ του ζευγαριού. Ο Γουότκινς άνοιξε το σκορ και ο Μπουεντία στο 26′ έκανε το 2-0. Ο Ρότζερς έστειλε την ομάδα του με τρία γκολ μπροστά στα αποδυτήρια και το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-0 πέτυχε ο Κόνσα στο 89′.

Η Φράιμπουργκ πήρε εύκολα την πρόκριση στους «4» στο απογευματινό παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα και θα αντιμετωπίσει τη Μπράγκα στην επόμενη φάση του Europa League. Το άλλο ζευγάρι είναι ένα αγγλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Νότιγχαμ Φόρεστ και την Άστον Βίλα.