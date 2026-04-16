Τα «ζευγάρια» των ημιτελικών σε Europa League και Conference League

Και τώρα ημιτελικά! Οι ρεβάνς της φάσης των “8” ολοκληρώθηκαν χωρίς μεγάλες εκπλήξεις σε Europa League και Conference League, με τα αποτελέσματα να βγάζουν όμως αγώνες “φωτιά” στο τελευταίο “βήμα” πριν τα ματς του τροπαίου στις δύο διοργανώσεις.

Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα θα “παλέψουν” στα ημιτελικά του Europa League, ενώ οι Σαχτάρ Ντόνετσκ, Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγιεκάνο και Στρασβούργο θα “μονομαχήσουν” στην 4άδα του Conference League, με την ΑΕΚ να χάνει μετά από… θρίλερ τη δική της ευκαιρία να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Στα νοκ άουτ της “4άδας” του Europa League πια, η Μπράγκα θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ και η Νότιγχαμ Φόρεστ την Άστον Βίλα, ενώ στο Conference League, η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα βρεθεί απέναντι από την Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο θα παίξει με το Στρασβούργο για μία θέση στον τελικό.

Τα «ζευγάρια» στο Europa League

Μπράγκα – Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

Τα «ζευγάρια» στο Conference League

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο