Conference League: Επική πρόκριση για το Στρασβούργο στα ημιτελικά, η Πάλας ηττήθηκε αλλά εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «4»

Το Στρασβούργο είχε ηττηθεί 4-2 από τη Μάιντζ στο πρώτο παιχνίδι του Conference League, όμως κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά, αφού κέρδισε 4-0 στη Γαλλία.

Ο Νανάσι στο 26′ άνοιξε το σκορ, ο Ουατάρα έκανε το 2-0 και έφερε τα ίσα το ζευγάρι στο 35′. Αυτό έβαλε φωτιά στο γήπεδο και έδωσε αέρα πρόκρισης στο Στρασβούργο. Ο Ενσίσο στο 69′ έκανε το 3-0 και ο Εμεγκά στο 74′ «καθάρισε» την πρόκριση στους «4» του Conference League.

Η Κρίστας Πάλας διαχειρίστηκε το σκορ του πρώτου αγώνα (0-3) και παρά την ήττα της με 2-1 από τη Φιορεντίνα προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Σαρ έβαλε τους Λονδρέζους μπροστά στο σκορ στο 17′, όμως οι Γκούντμουντσον και Εντούρ έδωσαν τη νίκη χωρίς αντίκρυσμα στους Ιταλούς.

Η ΑΕΚ κέρδισε 3-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο και παρότι άγγιξε την πρόκριση δεν τα κατάφερε και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, ενώ στο απογευματινό παιχνίδι η Σαχτάρ διαχειρίστηκε το σκορ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η Σαχτάρ θα κοντραριστεί με την Κρίσταλ Πάλας στα ημιτελικά, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο με το Στρασβούργο.