Εθνική μπάσκετ: Τα «σενάρια» της τελευταίας αγωνιστικής για την Ελλάδα – Έτσι θα πάρει την πρωτιά στον όμιλό της

Η Ελλάδα γνώρισε οριακή ήττα από τη Βοσνία (80-77), για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ, στο κλειστό “Σπύρος Κυπριανού” της Λεμεσού. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι η Εθνική μπάσκετ δεν μπορεί πλέον να καταλάβει την πρώτη θέση από σήμερα (02.09.2025), ακόμη και αν η Ιταλία νικήσει την Ισπανία.

Με την ήττα της από τη Βοσνία, η Εθνική μπάσκετ υποχώρησε στο 3-1 και αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (04.09.2025, 21:30, Newsit.gr), για την 5η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου. Η Ισπανία ισοβαθμεί με 2-1 με την Ιταλία στη 2η θέση του γκρουπ, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα “ξίφη” τους απόψε (21:30).

Οπότε, η εθνική θα πρέπει να περιμένει το συγκεκριμένο ματς… ενώ δεδομένα θα διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ισπανούς με στόχο την κατάληψη της πρώτης θέσης.

Η Βοσνία, ανέβηκε στο 2-2 και χρειάζεται νίκη επί της Γεωργίας στην τελευταία αγωνιστική για να προκριθεί στη φάση των “16”.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρωτιά είναι πολύ σημαντική, καθώς όποιος την καταλάβει θα αποφύγει ένα πιθανό διασταύρωμα με τη Γερμανία στη φάση των “8”.

Η ομάδα που θα βγει δεύτερη στον Γ’ Όμιλο της Εθνικής, θα αντιμετωπίσει στους “8” την πρωτοπόρο του Β’ Ομίλου, δηλαδή τη Γερμανία, αν αυτή καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιό της στη φάση των «16».

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ελλάδα 3-1

2. Ιταλία 2-1

3. Ισπανία 2-1

4. Βοσνία 2-2

5. Γεωργία 1-2

6. Κύπρος 0-3

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας της Ελλάδας από την Ισπανία:

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, αν πάρουμε ως δεδομένη τη νίκη της Ιταλίας επί της Κύπρου στην τελευταία αγωνιστική:

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα τερματίσουμε 4οι.

απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα τερματίσουμε 4οι. Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία. Στο σενάριο αυτό, θα πρέπει να ηττηθούμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση.

απόψε επί της Ισπανίας και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία. Στο σενάριο αυτό, θα πρέπει να ηττηθούμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση.

απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση. Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων.

Το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου:

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία-Γεωργία 78-62

Κύπρος-Ελλάδα 69-96

Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 88-67

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία-Ελλάδα 53-94

Ισπανία-Κύπρος 91-47

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία 79-96

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 77-80

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα