Εθνική ποδοσφαίρου: Άνοδος για την Ελλάδα στη βαθμολογία της FIFA

Η Εθνική ποδοσφαίρου νίκησε τη Σκωτία (3-2), έφερε 0-0 εκτός έδρας με τη Λευκορωσία -στα πρόσφατα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026- και η Ελλάδα είχε άνοδο δυο θέσεων στην παγκόσμια βαθμολογία της FIFA.

Σύμφωνα με την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη της FIFA, η Ελλάδα από την 48η ανέβηκε στην 46η θέση του κόσμου, συγκεντρώνοντας πλέον 1.480 πόντους. Η Εθνική ποδοσφαίρου άφησε πίσω εθνικές ομάδες, όπως της Ρουμανίας (47η με 1.466 βαθμούς) και της Βενεζουέλας (48η με 1.465 βαθμούς).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπροστά από την Ελλάδα βρίσκονται η Σλοβακία στην 45η θέση (1.486), η Τσεχία στην 44η (1.487) και η Σουηδία στην 43η (1.487), με τις διαφορές να είναι μικρές και τη «γαλανόλευκη» να έχει περιθώρια περαιτέρω ανόδου στα επόμενα επίσημα ματς.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερή η Ισπανία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Βραζιλία, η οποία κέρδισε δύο θέσεις και μπήκε ξανά στην πρώτη πεντάδα.

Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώνεται με τις: Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Ιταλία και Γερμανία.