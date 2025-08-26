Αθλητικά

Eθνική ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Το ταξίδι ξεκινά»

Το μήνυμα της «γαλανόλευκης» για τα προσεχή παιχνίδια στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου
Η Εθνική Ελλάδας
Η Εθνική ποδοσφαίρου μετρά αντίστροφα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με την επίσημη σελίδα της ομάδας στο instagram να κάνει μια ανάρτηση ενόψει των κρίσιμων αγώνων.

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει την Λευκορωσία (5/9) και την Δανία (8/9), δυο αναμετρήσεις οι οποίες θα γίνουν στο «Καραϊσκάκης» με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με δυο νίκες.

Στο πλαίσιο αυτό, η «γαλανόλευκη» θέλησε να βάλει τον κόσμο σε mood προκριματικών, γράφοντας:

«Η φανέλα που μας ενώνει. Το ταξίδι ξεκινά… είστε έτοιμοι?»

 
 
 
 
 
Υπενθυμίζεται πως στον όμιλό της η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει εκτός τη Δανία και την Λευκορωσία την Σκωτία, με την ομάδα που θα τερματίσει πρώτη να προκρίνεται απευθείας στα Μουντιάλ.

