Εθνική ποδοσφαίρου: Η πιο ακριβή «φουρνιά» με χρηματιστηριακή αξία πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ξεκίνησε ιδανικά την παρουσία της στη League A του Nations League, με το διπλό στην έδρα της Σερβίας και έδειξε και στο γήπεδο ότι πρόκειται για την κορυφαία “φουρνιά” παικτών στην ιστορία της “γαλανόλευκης”.

Παρότι έχει πολύ “δρόμο” ακόμη μπροστά της για να φθάσει σε επιτυχίες αντίστοιχες του παρελθόντος, η νέα Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δημιούργησε ξανά προσδοκίες για κάτι μεγάλο, με τη φοβερή ανατροπή της κόντρα στη Σερβία στο Nations League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται άλλωστε και για την πιο “ακριβή” Εθνική Ομάδα, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνάει τα 320 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, με την αξία του να υπολογίζεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ μετά τη μετεγγραφή του στην Άρσεναλ, ενώ πιο φθηνός είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος με 700.000 ευρώ, που βρίσκεται όμως σε ανοδική πορεία με τον ΟΦΗ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η “γαλανόλευκη” θα βρει πλέον απέναντί της δύο μεγαθήρια, τη Γερμανία με χρηματιστηριακή αξία 1.300.000.000 ευρώ και την Ολλανδία των 828.000.000 ευρώ.

Η αξία των 23 παικτών της Εθνικής Ελλάδας

Χρήστος Τζόλης – 40 εκατομμύρια ευρώ Κωνσταντίνος Καρέτσας – 35 εκ. € Βαγγέλης Παυλίδης – 28 εκ. € Κωνσταντίνος Κουλιεράκης – 25 εκ. € Χρήστος Μουζακίτης – 25 εκ. € Χαράλαμπος Κωστούλας – 25 εκ. € Αναστάσιος Δουβίκας – 25 εκ. € Κωνσταντίνος Τζολάκης – 18 εκ. € Κωνσταντίνος Μαυροπάνος – 18 εκ. € Φώτης Ιωαννίδης – 16 εκ. € Χρήστος Ζαφείρης – 11 εκ. € Χρήστος Μάνδας – 8 εκ. € Γιώργος Βαγιαννίδης – 8 εκ. € Παναγιώτης Ρέτσος – 7 εκ. € Ανδρέας Ντόι – 5 εκ. € Κωνσταντίνος Τσιμίκας – 4,5 εκ. € Ανδρέας Τετέι – 4 εκ. € Γιάννης Μιχαηλίδης – 4 εκ. € Νεκτάριος Τριαντής – 3,5 εκ. € Αλέξανδρος Κυζιρίδης – 3,5 εκ. € Οδυσσέας Βλαχοδήμος – 3 εκ. € Γιώργος Κυριακόπουλος – 2 εκ. € Μανώλης Σάλιακας – 2 εκ. € Γιώργος Μασούρας – 1,5 εκ. € Δημήτρης Κουρμπέλης – 0,9 εκ. € Θανάσης Ανδρούτσος – 0,7 εκ. €

*Από τη λίστα λείπει και ο τραυματίας Γιάννης Κωνσταντέλιας των 22 εκατομμυρίων ευρώ.