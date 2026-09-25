Παναθηναϊκός – Παρί ανάλυση: Ο αναγεννημένος Μαντζούκας και η ομάδα Ομπράντοβιτς

Ο φετινός Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε εντός έδρας την Παρί με 91-72, με τους πράσινους να φτάνουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, παρότι παρατάχθηκαν “μισοί”, αφού απουσίαζαν οι Ναν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, ενώ ο Ρογκαβόπουλος ήταν ανέτοιμος.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει φροντίσει να περάσει τον δικό τρόπο παιχνιδιού στην ομάδα από νωρίς, με τους παίκτες του να υπακούν πιστά στις εντολές του και τον Παναθηναϊκό να παίζει μετά από χρόνια με ξεκάθαρο πλάνο στην επίθεση, αλλά και μεγάλη διάθεση στην άμυνα.

Ο “Ζοτς” ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα τους Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Μήτογλου, Γιαμπουσέλε και Γκραντ, πέντε παίκτες που λίγοι πίστευαν πριν λίγο καιρό ότι θα μπορούσαν να βρεθούν μαζί στο παρκέ σε αγώνα Euroleague.

Κι όμως ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο παρκέ, ξέφυγε από νωρίς με διψήφιες διαφορές και “καθάρισε” με συνοπτικές διαδικασίες την υπόθεση νίκη, όταν μπήκαν στο παρκέ τα βαριά όπλα όπως οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Μπόνγκα και Μπάντιο.

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Με υπογραφή… Ομπράντοβιτς και ομαδική δουλειά, ο Παναθηναϊκός έκανε… πλάκα κόντρα την Παρί, που μέχρι πρότινος αποτελούσε τον «κακό δαίμονά» του στην Euroleague με τρεις γαλλικές νίκες σε τέσσερα ματς.

Οι πράσινοι εξαφάνισαν από το παρκέ τον Ιφί, έκλεισαν τους διαδρόμους προς το καλάθι τους και “χαλάρωσαν” μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν όλα είχαν κριθεί και η διαφορά ήταν πάνω από τους 20 πόντους.

Ο αναγεννημένος Λευτέρης Μαντζούκας

Ο Λευτέρης Μαντζούκας επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και έχει μία μοναδική ευκαιρία να κάνει restart στην καριέρα του και να αποτελέσει μία από τις επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Έλληνας φόργουορντ παρουσιάζεται αναγεννημένος στα χέρια του “Ζοτς”, ο οποίος δείχνει να τον πιστεύει πολύ και να δουλεύει σκληρά μαζί του.

Ο νεαρός άσος αγωνίστηκε περισσότερο απ’ όλους κόντρα στην Παρί (23:04) και φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του, βοηθώντας τα μέγιστα τον Παναθηναϊκό.

Μέτρησε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Μαντζούκας δουλεύει σκληρά, ωστόσο θα χρειαστεί να κάνει… υπέρβαση για να βρει σημαντικό ρόλο στον Παναθηναϊκό, όταν επιστρέψει και ο Χέιζ-Ντέιβις, αλλά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.