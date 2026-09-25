Πέθανε ο Μπομπ Πέτιτ, πρώτος MVP του NBA

Το NBA πενθεί για την απώλεια ενός θρύλου του αθλήματος, του Μπομπ Πέτιτ, ο οποίος και έγραψε ιστορία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μπάσκετ, κατακτώντας και τον τίτλο του 1958 με τους Σεντ Λούις Χοκς.

Ο Μπομπ Πέτιτ πέθανε σε ηλικία 92 ετών, αλλά άφησε πίσω του τεράστια κληρονομιά στο NBA, στο οποίο αγωνίστηκε από το 1954 ως το 1965, όντας και ο πρώτος MVP στην ιστορία του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το NBA τον αποχαιρέτησε έτσι με ένα μήνυμα και ένα video από την παρουσία του στη λίγκα. Στη σχετική ανάρτηση έγραψαν τα εξής: “Η οικογένεια του NBA θρηνεί την απώλεια του μέλους του Hall of Fame του Naismith Μπομπ Πέτιτ, δύο φορές MVP του NBA και μέλους όλων των τεσσάρων Επετειακών Ομάδων του NBA.

Ανέβασε τον πήχη της αριστείας ως ο πρώτος MVP της λίγκας, πρώτος σκόρερ 20.000 πόντων και πρώτος τετραπλός MVP του All-Star Game. Η εμβληματική του εμφάνιση με 50 πόντους στον 6ο αγώνα των Τελικών του NBA του 1958 κλείδωσε το πρωτάθλημα για τους Σεντ Λούις Χοκς.

Πέρα από αυτά τα επιτεύγματα, ο Μπομπ βοήθησε να μεταμορφώσει τη θέση του πάουερ φόργουορντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Μπομπ και ολόκληρη την οργάνωση των Χοκς”.