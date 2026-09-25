Σερβία – Ελλάδα ανάλυση: Η Εθνική ποδοσφαίρου ήταν κυρίαρχη και τρομερή επιθετικά, θέλει όμως βελτίωση στην άμυνα

Η Εθνική ποδοσφαίρου πήρε μία σπουδαία νίκη με ανατροπή ενάντια στη Σερβία με 2-1 και είναι στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League με τον Τάσο Δουβίκα να την λυτρώνει στις καθυστερήσεις με κεφαλιά.

Η επιθετική λειτουργία και ποιότητα της Εθνικής ποδοσφαίρου δεν μπορούσε να κρυφτεί στη νίκη επί της Σερβίας και ήταν και ο λόγος που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στην League A του Nations League.

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Τα προβλήματα στην άμυνα δεν έλειψαν και αν η Ελλάδα θέλει να κοιτάξει πιο πάνω από την τρίτη θέση του ομίλου θα πρέπει να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα λάθη και οι ανοιχτοί χώροι στην άμυνα πήγαν να της στερήσουν μία σημαντική νίκη.

Η ποιότητα στην επίθεση της Ελλάδας βγάζει μάτια

Η Ελλάδα στο «Μαρακανά» είχε 26 τελικές προσπάθειες με τις 9 να είναι στο στόχο και έδειξε ότι μπορεί να βρει πολύ εύκολα το δρόμο προς την αντίπαλη περιοχή, όμως κάτι της έλειπε στην τελική ενέργεια, ειδικά στο πρώτο μέρος.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν καταπληκτικός και πέρα από το γκολ της ισοφάρισης στο 74′ είχε πολλές ενέργειες που δημιούργησαν προϋποθέσεις για γκολ στην αναμέτρηση. Το τέρμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα της ποιότητάς του, καθώς με το κακό του πόδι ολοκλήρωσε τέλεια την προσπάθειά του για το 1-1.

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Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να μη βρήκε την καθαρή ευκαιρία για γκολ, όμως έσπαγε ωραία τις μπάλες στους ακραίους (έτσι ήρθε και το γκολ του Τζόλη) και δοκίμαζε σε κάθε ευκαιρία το πόδι του από μακριά για να πιάσει απροετοίμαστο τον καλό Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Η «χρυσή» αλλαγή όμως στο ματς ήταν αυτή του Τάσου Δουβίκα. Ο επιθετικός που κάνει πάταγο στην Κόμο, όταν ήρθε η ευκαιρία μέσα στο «κουτί» χτύπησε με κεφαλιά «κανονιά» και έδωσε στην Ελλάδα ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την 3η θέση του ομίλου.

Καλοί στην αναμέτρηση ήταν και ο Καρέτσας που ξεκίνησε βασικός και είχε τις ευκαιρίες του, αλλά και ο Τετέι που πέρασε ως αλλαγή και δημιούργησε προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Τα αμυντικά προβλήματα συνεχίζουν να προβληματίζουν

Η αμυντική λειτουργία της Ελλάδας συνέχισε να είναι προβληματική, μετά και τα προκριματικά του Μουντιάλ. Κάθε φορά που πιεζόταν φαινόταν ότι υπάρχει μία φοβία των παικτών για να μη γίνει το λάθος.

Το γκολ των Σέρβων προέκυψε από αμυντικές αδυναμίες στην καρδιά της περιοχής της Εθνικής μας ομάδας. Ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε ανενόχλητος σε εκείνο το σημείο και έβαλε σε μία δοκιμασία την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, την οποία έβγαλε εις πέρας λόγω της ποιότητάς της.

Οι επιστροφές είναι ακόμα ένα πρόβλημα που πρέπει να προσέξει η Εθνική ποδοσφαίρου, διότι ειδικά όταν πίεζε για την ανατροπή έδωσε δικαιώματα και λίγο έλειψε στο 90′ να δεχτεί ένα γκολ που θα ήταν μαχαιριά στην καρδιά, όμως το δοκάρι και ο Τζολάκης έδωσαν την ευκαιρία στον Δουβίκα να ντυθεί λυτρωτής στο «Μαρακανά».

Κόντρα στη Γερμανία (27/09/26, 21:45) συνεχίζει η Ελλάδα στο Nations League σε αναμέτρηση που θα γίνει στο Άουγκσμπουργκ και που δεδομένα δεν θα υπάρχουν ευκαιρίες για λάθη και απροσεξίες στην άμυνα.

Το αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε στο Βελιγράδι ήταν σπουδαίο και ελπίζουμε να αποδειχτεί μία πρώτη ώθηση για την επιστροφή της Εθνικής μας ομάδας στην ευρωπαϊκή ελίτ.