Μπασκόνια – Ολυμπιακός ανάλυση: Οι «παλιοί» του Μπαρτζώκα και το «βάθος» στο νέο ρόστερ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν στη Euroleague, επικρατώντας με 106-89 στην έδρα της Μπασκόνια, για να πάρει την πρώτη του νίκη στην προσπάθεια “υπεράσπισης” του τίτλου του.

Παρότι ξεκίνησε άσχημα το ματς στην άμυνα, ο Ολυμπιακός πάτησε στη συνέχεια το… γκάζι και “διέλυσε” την Μπασκόνια, κάνοντας επίδειξη δύναμης από την πρώτη αγωνιστική της φετινής Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέδειξε μάλιστα και το “βάθος” στο νέο ρόστερ της ομάδας του, “μοιράζοντας” το χρόνο σε όλους τους παίκτες του, με πέντε “διψήφιους” και ακόμη περισσότερους πρωταγωνιστές.

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ θύμισαν τον πρωταθλητή Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός έκανε το καλοκαίρι σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του, με την προσθήκη των Μοντέρο, ΜακΙντάιρ και Εντιάι, αλλά στην πρεμιέρα της σεζόν κόντρα στην Μπασκόνια, οι “παλιοί” ήταν αυτοί που βγήκαν και πάλι μπροστά.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν σταθερά πέρυσι οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και φέτος, οδηγώντας τους Πειραιώτες στη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 25 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ ο Βούλγαρος φόργουορντ ακολούθησε με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Το σούπερ ρόστερ του νέου Ολυμπιακού

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση των “παλιών” πάντως, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι το ρόστερ του είναι πλέον, πιο πλήρες από ποτέ. Αν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε ελάχιστα στην επιστροφή του από τον τραυματισμό, οι Πειραιώτες έβρισκαν διαρκώς πρωταγωνιστές κόντρα στην Μπασκόνια, με τη διαφορά να αυξάνεται ακόμη και μετά την απόσυρση των… βασικών από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιαν Μοντέρο ήρθε από τον πάγκο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε και τον Φουρνιέ στο δεύτερο ροτέισον, το οποίο περιελάμβανε ακόμη τους Εντιάι και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Κάπως έτσι, ο ρυθμός δεν έπεσε καθόλου για τους Πειραιώτες και η νίκη ήρθε με 106 πόντους μέσα στην έδρα της Μπασκόνια, με 11 διαφορετικούς σκόρερ και τον Παπανικολάου να μένει στο μηδέν, αλλά με 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.