Με Μαρία Σάκκαρη, Euroleague και Nations League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμσπον στη Σιγκαπούρη και ο αγώνας τους ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και παιχνίδι για τη Euroleague και το Nations League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη

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10:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ

10:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού

12:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ

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12:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού

13:30 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη

15:30 Novasports Start Σάκκαρη-Γκίμπσον WTA 500 2026 Σιγκαπούρη

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Πολωνία CEV EuroVolley 2026 Βόλεϊ

19:00 Novasports Premier League Γεωργία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA Nations League

19:00 Novasports 3HD Αρμενία – Λετονία UEFA Nations League

20:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Βαλένθια EuroLeague

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague

21:45 Novasports Extra 2 Πολωνία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Ουγγαρία – Ουκρανία UEFA Nations League

21:45 Novasports Prime Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague

21:45 Novasports 6HD Τουρκία – Γαλλία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Κύπρος UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Σουηδία – Ρουμανία UEFA Nations League

21:45 ALPHA-Novasports 3HD Ιταλία – Βέλγιο UEFA Nations League

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φινλανδία – Γαλλία CEV EuroVolley 2026 Βόλεϊ