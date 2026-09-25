Με Μαρία Σάκκαρη, Euroleague και Nations League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμσπον στη Σιγκαπούρη και ο αγώνας τους ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και παιχνίδι για τη Euroleague και το Nations League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
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10:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ
10:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού
12:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ
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12:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού
13:30 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
15:30 Novasports Start Σάκκαρη-Γκίμπσον WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Πολωνία CEV EuroVolley 2026 Βόλεϊ
19:00 Novasports Premier League Γεωργία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA Nations League
19:00 Novasports 3HD Αρμενία – Λετονία UEFA Nations League
20:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Βαλένθια EuroLeague
20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
21:45 Novasports Extra 2 Πολωνία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 1 Ουγγαρία – Ουκρανία UEFA Nations League
21:45 Novasports Prime Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague
21:45 Novasports 6HD Τουρκία – Γαλλία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Κύπρος UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Σουηδία – Ρουμανία UEFA Nations League
21:45 ALPHA-Novasports 3HD Ιταλία – Βέλγιο UEFA Nations League
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φινλανδία – Γαλλία CEV EuroVolley 2026 Βόλεϊ