Ο Μπάμπης Κωστούλας έφυγε με ράμματα από το Σερβία – Ελλάδα

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή 2-1 επί της Σερβίας στην πρεμιέρα του Nations League, με τον Μπάμπη Κωστούλα να χρειάζεται ράμματα μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας πάλεψαν μέχρι τέλους στη Σερβία για το διπλό και τα κατάφεραν, αλλά είχαν και… απώλειες, με τον Μπάμπη Κωστούλα να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με πληγή στο πόδι του.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον χρειάστηκε έτσι να κάνει ράμματα στο γήπεδο, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League.