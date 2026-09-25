Αθλητικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας έφυγε με ράμματα από το Σερβία – Ελλάδα

Θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία στο Nations League
Ο Κωστούλας
Ο Κωστούλας στο Σερβία - Ελλάδα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή 2-1 επί της Σερβίας στην πρεμιέρα του Nations League, με τον Μπάμπη Κωστούλα να χρειάζεται ράμματα μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας πάλεψαν μέχρι τέλους στη Σερβία για το διπλό και τα κατάφεραν, αλλά είχαν και… απώλειες, με τον Μπάμπη Κωστούλα να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με πληγή στο πόδι του.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον χρειάστηκε έτσι να κάνει ράμματα στο γήπεδο, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
203
182
170
155
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo