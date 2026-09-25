Ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε υπέροχο γκολ με «λόμπα» στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο – Αϊτή

Ο Λιβάι Γκαρσία δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμη με τον Παναθηναϊκό στη Super League, αλλά με την εθνική του Τρινιντάντ και Τομπάγκο “ξεμπούκωσε” με ένα υπέροχο γκολ κόντρα στην Αϊτή.

Με το σκορ στο 1-1, ο Λιβάι Γκαρσία έφυγε στην κόντρα επίθεση και πλάσαρε πάνω από τον τερματοφύλακα της Αϊτής, για να δώσει με “λόμπα” το προβάδισμα στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

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Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης όμως, οι γηπεδούχοι έφθασαν στην ανατροπή και πήραν τη νίκη με 3-2, στο πλαίσιο του Concacaf Nations League.

Levi Garcia: cool, calm and classy 🇹🇹 pic.twitter.com/6f9yg0hftR — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 25, 2026

Για την Αϊτή πέρασε ως αλλαγή στο 84′ ο Πιερό της ΑΕΚ.