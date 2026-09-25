Αθλητικά

Ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε υπέροχο γκολ με «λόμπα» στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο – Αϊτή

Ο Λιβάι Γκαρσία έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, αλλά γνώρισε τελικά την ήττα με 3-2 στις καθυστερήσεις
Ο Λιβάι Γκαρσία
Ο Λιβάι Γκαρσία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI
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Ο Λιβάι Γκαρσία δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμη με τον Παναθηναϊκό στη Super League, αλλά με την εθνική του Τρινιντάντ και Τομπάγκο “ξεμπούκωσε” με ένα υπέροχο γκολ κόντρα στην Αϊτή.

Με το σκορ στο 1-1, ο Λιβάι Γκαρσία έφυγε στην κόντρα επίθεση και πλάσαρε πάνω από τον τερματοφύλακα της Αϊτής, για να δώσει με “λόμπα” το προβάδισμα στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης όμως, οι γηπεδούχοι έφθασαν στην ανατροπή και πήραν τη νίκη με 3-2, στο πλαίσιο του Concacaf Nations League.

Για την Αϊτή πέρασε ως αλλαγή στο 84′ ο Πιερό της ΑΕΚ.

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Αθλητικά
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