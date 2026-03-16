Εθνική ποδοσφαίρου: Κοντούρης και Τσιφτσής στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς, εκτός Παυλίδης, Σιώπης και Μάνταλος

Την αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου για τα φιλικά του Μαρτίου, με Παραγουάη στο “Καραϊσκάκης” και Ουγγαρία εκτός έδρας, ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην οποία υπάρχουν πρωτοεμφανιζόμενοι, επιστροφές αλλά και ηχηρές απουσίες.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε για πρώτη φορά στην εθνική ποδοσφαίρου τους Σωτήρη Κοντούρη και Αντώνη Τσιφτσή, που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους με Παναιτωλικό/Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μπουν σε κλίμα προετοιμασίας της γαλανόλευκης

Την ίδια στιγμή επέστρεψαν σε αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Ντίνος Μαυροπάνος και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Εκτός αποστολής, σε σχέση με τα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Μανώλης Σιώπης και ο Πέτρος Μάνταλος. Στις κκήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν βρέθηκαν επίσης οι Φώτης Ιωαννίδης, Γιάννης Μιχαηλίδης (προέρχεται από τραυματισμό), Μπάμπης Κωστούλας και Μάριος Βήχος.

Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι