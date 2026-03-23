Εθνική ποδοσφαίρου: Ξεκίνησαν προπονήσεις οι διεθνείς ενόψει των αγώνων με Παραγουάη και Ουγγαρία

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έκανε την πρώτη της προπόνηση ενόψει των αγώνων με Παραγουάη και Ουγγαρία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζεται για δοκιμές στα δύο φιλικά ματς.

Μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις, αλλά τα παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία θα δώσουν τη δυνατότητα της προετοιμασίας για το επόμενο Nations League.

Οι προπονήσεις ξεκίνησαν έτσι για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την ΕΠΟ να δημοσιεύει και φωτογραφίες από την πρώτη συγκέντρωση των διεθνών ποδοσφαιριστών.

1η προπόνηση Εθνικής — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) March 23, 2026

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι.