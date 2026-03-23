Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Ξεκίνησαν προπονήσεις οι διεθνείς ενόψει των αγώνων με Παραγουάη και Ουγγαρία

Πρώτο ματς για την Ελλάδα κόντρα στην Παραγουάη στις 27 Μαρτίου 2026
Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έκανε την πρώτη της προπόνηση ενόψει των αγώνων με Παραγουάη και Ουγγαρία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζεται για δοκιμές στα δύο φιλικά ματς.

Μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις, αλλά τα παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία θα δώσουν τη δυνατότητα της προετοιμασίας για το επόμενο Nations League.

Οι προπονήσεις ξεκίνησαν έτσι για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την ΕΠΟ να δημοσιεύει και φωτογραφίες από την πρώτη συγκέντρωση των διεθνών ποδοσφαιριστών.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo