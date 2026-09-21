Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Νοκ-άουτ ο Μάλεν από το Ελλάδα – Ολλανδία για το Nations League

Σημαντική απουσία για τους “οράνιε”, στα πρώτα τους ματς στο νέο Nations League
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν θα αγωνιστεί η Ολλανδία κόντρα στην Εθνική Ελλάδας μέσα στην Τούμπα (01.10.2026, 21:45, Newsit.gr) για την 3η αγωνιστική ση League A του Nations League.

Ο Ντόνιελ Μάλεν έκανε ένα τρομερό ξεκίνημα με τη Ρόμα στη φετινή Serie A. Ο Ολλανδός επιθετικός βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ με έξι γκολ σε πέντε ματς όμως στο πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ στάθηκε άτυχος, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο.

Οπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος επιθετικός των “τζαλορόσι” δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ολλανδίας του Τσάβι, στην εκκίνησή των υποχρεώσεών της στο Nations League.

“Είναι κρίμα επειδή ο Ντόνιελ είναι πραγματικά σε μεγάλη φόρμα. Έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού την τελευταία στιγμή αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είναι καλά, δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί να επανέλθει αλλά ο τραυματισμός του δεν είναι τόσο σοβαρός”, ξεκαθάρισε ο Τσάβι στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Δευτέρα (21.09.2026).

Ο Μάλεν θα λείψει από τα τέσσερα παιχνίδια του συγκεκριμένου “παραθύρου” του Nations League. Ο Ολλανδός επιθετικός θα απουσιάσει από το εντός έδρας ματς με την Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Σερβία στις 27 Σεπτεμβρίου, από το εκτός έδρας ματς με την Εθνική Ελλάδας την 1η Οκτωβρίου και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Σερβία στις 4 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως ο Μάλεν μετράει συνολικά 13 γκολ σε 56 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, κάνοντας το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 2019.

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