Η κλήρωση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στους ομίλους του LEN Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στους ομίλους του LEN Champions League, στους οποίους λαμβάνει μέρος απευθείας ως πρωταθλητής. Οι “ερυθρόλευκοι”, που θα είναι στο Group A, θα αντιμετωπίσουν το Ανόβερο, την Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι και την Σαμπαντέλ.

Όσον αφορά την ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, που εξασφάλισε το “εισιτήριο” για τις “16” ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το 2/2 κόντρα σε Γιαντράν Σπλιτ και Χόνβεντ στα προκριματικά της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει τις Μαρσέιγ, Φερεντσβάρος και Στεάουα Βουκουρεστίου.

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Η πρεμιέρα της διοργάνωσης θα γίνει το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου.

Οι όμιλοι:

Α’ όμιλος:

Ανόβερο

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Γιαντράν Ερτσεγκ Νόβι

Ολυμπιακός

Σαμπαντέλ

Β’ όμιλος:

Οραντέα

Μπρέσια

Παντνίσκι

Προ Ρέκο

Γ’ όμιλος:

Μπαρτσελονέτα

Μλάντοστ

Νόβι Μπέογκραντ

Γιάντραν Σπλιτ

Δ’ όμιλος:

Μαρσέιγ

Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός

Στεάουα Βουκουρεστίου

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών του Champions League (φάση ομίλων):

1η αγωνιστική: 6-7/10

2η αγωνιστική: 27-28/10

3η αγωνιστική: 10-11/11

4η αγωνιστική: 17-18/11

5η αγωνιστική: 1-2/12

6η αγωνιστική: 15-16/12