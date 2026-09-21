Ο Γκράνιτ Τσάκα παραδέχτηκε ότι απέκτησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19 και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης

Αναστάτωση έχει επικρατήσει στο χώρο του ποδοσφαίρου σε Ελβετία και Αγγλία, μετά τη “διαρροή” πως ο Ελβετός διεθνής ποδοσφαιριστής της Σάντερλαντ, Γκρανίτ Τσάκα, είχε προχωρήσει σε έκδοση πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του Covid-19, το 2022.

Η εισαγγελία της Λουκέρνης κίνησε διαδικασίες εναντίον ενός γιατρού με έδρα τη Λουκέρνη, ο οποίος εμφανίζεται να παρείχε πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Σύμφωνα με “διαρροή” που υπήρξε, ο Γκρανίτ Τσάκα ήταν ένα από τα άτομα που απέκτησε ένα τέτοιο πιστοποιητικό από το συγκεκριμένο γιατρό. Εάν ο 33χρονος μέσος καταδικαστεί, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

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Τα αρμόδια όργανα φάνηκε να ερευνούν την υπόθεση του Ελβετού μέσου, ωστόσο ο ίδιος ο Τσάκα φρόντισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να αποκαλύψει -μέσω ενός story στο Instagram- πως πράγματι είχε στην κατοχή του πλαστό πιστοποιητικό για εμβολιασμό κατά του Covid-19, ζητώντας συγγνώμη και αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού ήταν αρκετά αβέβαιος αναφορικά με την αξιοπιστία των εμβολίων.

“Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει πολλή συζήτηση για ένα θέμα από το παρελθόν μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προσωπικά. Εκείνη την εποχή, ήμουν προσωπικά πολύ ανήσυχος και είχα σοβαρές επιφυλάξεις για το εμβόλιο κατά της Covid-19. Δεν εμπιστευόμουν καθόλου το εμβόλιο και με κατέκλυζε φόβος και αβεβαιότητα.

Σε αυτή την ταραγμένη ψυχική κατάσταση, αγόρασα ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού αντί να αναζητήσω απαντήσεις στις ερωτήσεις μου μέσω των κατάλληλων καναλιών. Σήμερα, καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι αυτή δεν ήταν η σωστή πορεία δράσης. Ήταν ένα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτήν την απόφαση, υποβάλλομαι στην εξέταση των γεγονότων και συνεργάζομαι πλήρως με τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει στην επίσημη τοποθέτησή του ο Τσάκα.

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Granit Xhaka a admis s’être procuré un faux certificat Covid. Dans le même temps, l’ASF et lui ont décidé qu’il ne participerait pas au rassemblement à venir de l’équipe de Suisse. https://t.co/y6f8JwVGCt — Valentin Schnorhk (@schn_val) September 21, 2026

“Η πλαστογραφία μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών”, εξηγεί ο Αντρέ Κουν, ειδικός ποινικού δικαίου, στο Blick. Σημείωσε, ωστόσο, ότι αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μειωμένη ποινή ή ακόμη και σε ποινή με αναστολή.

“Ένα άτομο χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο μπορεί να περιμένει πρόστιμο με αναστολή. Επιπλέον, υπάρχει μέγιστο πρόστιμο 10.000 ελβετικών φράγκων (10.580 ευρώ).” Ο διεθνής Ελβετός (152 συμμετοχές) έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις αρχές Οκτωβρίου.

Μετά και τη δήλωσή του, ο Τσάκα αποκλείστηκε από την αποστολή της Εθνικής Ελβετίας για τα ματς του Nations League απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία (26 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου), τη Σκωτία (29 Σεπτεμβρίου) και τη Σλοβενία (3 Οκτωβρίου).

Η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αποφάσισε -σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή- να μην ενταχθεί ο Τσάκα στην εθνική ομάδα της Ελβετίας.

“Μετά την προσωπική του δήλωση σχετικά με την κατάσταση του εμβολιασμού του, ο Γκρανίτ Τσάκα δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη συγκέντρωση της ανδρικής εθνικής ομάδας”, ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

“Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο Γκρανίτ κάνει αυτό το βήμα και είναι διατεθειμένος να αποσαφηνίσει πλήρως την κατάσταση”, δήλωσε στην ανακοίνωση ο πρόεδρος της Ελβετικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέτερ Κνάμπελ.

“Ταυτόχρονα, καταλήξαμε από κοινού στο συμπέρασμα ότι είναι προς το συμφέρον της ομάδας να πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση χωρίς εκείνον”, πρόσθεσε.

“Προτεραιότητά μας τώρα είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επικεντρωθούμε πλήρως στην ομάδα και στους επερχόμενους αγώνες του UEFA Nations League”.