Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μεγαλώνει η γκρίνια για Μάικλ Κάρικ – Ακούγονται ήδη «σενάριο» με νέο προπονητή

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τα πάει καλά στο ξεκίνημα της σεζόν. Με μόλις μια νίκη σε 5 αγωνιστικές στην Premier League (έχει 5 βαθμούς) και τον αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ Αγγλίας –από την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα– η ομάδα του Μάικλ Κάρικ έχει να “παρουσιάσει” στους οπαδούς της μόνο το 4-0 κόντρα στην Μπακού, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Τα αρνητικά αποτελέσματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ρίξει.. λάδι στη φωτιά της κριτικής που δέχεται ο Μάικλ Κάρικ και ήδη ανοίξει τη συζήτηση στην Αγγλία σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο της.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του “HardTackle”, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ εξετάζουν πιθανούς υποψηφίους για την τεχνική ηγεσία, με το όνομα του Αντόνιο Κόντε να βρίσκεται στη σχετική λίστα.

Ο Ιταλός τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη Νάπολι, ενώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να υπάρχει θετική άποψη για την προπονητική του αξία και κυρίως για την ικανότητά του να δημιουργεί ομάδες που διεκδικούν τίτλους.

Για την ώρα, πάντως, δεν υπάρχει απόφαση για απομάκρυνση του Κάρικ. Η διοίκηση συνεχίζει να τον στηρίζει, περιμένοντας παράλληλα άμεση βελτίωση στην αγωνιστική εικόνα της Γιουνάιτεντ και -φυσικά- στα αποτελέσματά της.