Αθλητικά

Μάικ Μπατίστ: «Αξίζει να προσπαθήσεις για τον Νίκολα Γιόκιτς – Από τους αγαπημένους παίκτες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου»

Η απάντηση του βοηθού του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σχετικά με την επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να φέρει στο “τριφύλλι” τον Νίκολα Γιόκιτς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας θέση στο προπονητικό σταφ της ομάδας, στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Αμερικανός μίλησε στη “Mozzart Sport” για τη νέα σελίδα στην “πράσινη” καριέρα του και -μεταξύ άλλων- ερωτήθηκε για το ενδιαφέρον που δείχνει ο Δημήτρης Γιαννακόπολυος για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Όταν ρωτήθηκε για τις συχνές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό, ο Μάικ Μπατίστ ανέφερε: “Θα ήταν φανταστικό! Αν προέκυπτε μια τέτοια κατάσταση, θα αναλάμβανα δράση στο παρασκήνιο και θα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να βοηθήσω να έρθει!

Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο. Γνωρίζω ότι ο Νίκολα έχει υποχρεώσεις στο NBA, αλλά αξίζει να προσπαθήσεις και να δεις τι θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις!”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
160
125
87
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο Γκράνιτ Τσάκα παραδέχτηκε ότι απέκτησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19 και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης
Ο μέσος της Σάντερλαντ προχώρησε σε ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την αλήθεια και τέθηκε εκτός εθνικής Ελβετίας, για τα προσεχή ματς της ομάδας στο Nations League
ΦΩΤΟ Reuters 7
Newsit logo
Newsit logo