Μάικ Μπατίστ: «Αξίζει να προσπαθήσεις για τον Νίκολα Γιόκιτς – Από τους αγαπημένους παίκτες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου»

Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας θέση στο προπονητικό σταφ της ομάδας, στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Αμερικανός μίλησε στη “Mozzart Sport” για τη νέα σελίδα στην “πράσινη” καριέρα του και -μεταξύ άλλων- ερωτήθηκε για το ενδιαφέρον που δείχνει ο Δημήτρης Γιαννακόπολυος για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Όταν ρωτήθηκε για τις συχνές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό, ο Μάικ Μπατίστ ανέφερε: “Θα ήταν φανταστικό! Αν προέκυπτε μια τέτοια κατάσταση, θα αναλάμβανα δράση στο παρασκήνιο και θα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να βοηθήσω να έρθει!

Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο. Γνωρίζω ότι ο Νίκολα έχει υποχρεώσεις στο NBA, αλλά αξίζει να προσπαθήσεις και να δεις τι θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις!”.