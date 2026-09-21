Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού: «Πάντα χαρά να σε βλέπουμε» το μήνυμα των «πρασίνων»

Ένας φίλος από τα… παλιά, βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα (21.09.2026). Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα επισκέφτηκε το “Γ. Καλαφάτης”, παρακολούθησε το πρόγραμμα των “πρασίνων” και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας.

Κατά την παρουσία του στο Κορωπί, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα συνομίλησε μεταξύ άλλων με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Στέφανο Κοτσόλη, αλλά και τον Τάκη Φύσσα.

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Παράλληλα, είχε τετ-α-τετ και με τον προπονητή των “πρασίνων”, Τζέικομπ Νίστρουπ.

“Μια ξεχωριστή επίσκεψη σήμερα στην προπόνηση. Πάντα χαρά να σε βλέπουμε, Ζιλμπέρτο Σίλβα” σχολιασαν από τον παναθηναϊκό, κάνοντας και σχετική ανάρτηση.