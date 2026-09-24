Σερβία – Ελλάδα 1-2: Μυθική ανατροπή και νίκη στις καθυστερήσεις για την Εθνική ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου ήταν καλύτερη στο Βελιγράδι και κέρδισε 2-1 τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League με τρομερή ανατροπή και «χρυσό» σκόρερ τον Δουβίκα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Τάσος Δουβίκας με τρομερή κεφαλιά στις καθυστερήσεις του αγώνα χάρισε μία τρομερή νίκη στην Εθνική ποδοσφαίρου με ανατροπή στο «Μαρακανά» επί της Σερβίας και πλέον η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League, μετά την ισοπαλία στο Ολλανδία – Γερμανία.

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Η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που άξιζε σε ματς θρίλερ στη Σερβία και έκανε το πρώτο βήμα για την παραμονή της στο Nations League και με την εικόνα της έδειξε ότι μπορει να ελπίζει για ψηλότερα από την τρίτη θέση, αρκεί να μειωθούν τα λάθη στην άμυνα.

Ο αγώνας

Η Σερβία σόκαρε την Ελλάδα στο 4′, όταν ο Ντούσαν Τάντιτς τροφοδότησε τον ανενόχλητο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην καρδιά της περιοχής του Κωνσταντή Τζολάκη και αυτός με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση.

Η Εθνική ποδοσφαίρου πάτησε άμεσα το γκάζι και είχε δοκάρι στο 6′ με ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ του Καρέτσα, μετά από σπάσιμο της μπάλας του Τζόλη. Στο 9′ ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ έδωσε στον Κωστούλα, ο οποίος δεν κατάφερε να σουτάρει καλά και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη.

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Η Ελλάδα στο 14′ έχασε μία καλή ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν ο Καρέτσας πήρε την μπάλα μετά από κερδισμένη μονομαχία του Κωστούλα, όμως το αριστερό πλασέ που δοκίμασε απομακρύνθηκε από τον Σέρβο τερματοφύλακα. Ένα λεπτό αργότερα ο Κωστούλας βρέθηκε μετά από πάσα του Βαγιαννίδη σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν έβαλε καλά το κορμί του και έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Ο Λούκα Γιόβιτς είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του. Η αμυντική λειτουργία της Ελλάδας ήταν ανύπαρκτη και ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα από το ύψος της μικρής περιοχής.

Ο Χρήστος Τζόλης στο 40′ έχασε την τελευταία από τις πολλές ευκαιρίες της «γαλανόλευκης» στο πρώτο μέρος. Δοκίμασε με δεξί πλασέ έξω από την περιοχή να ισοφαρίσει, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς «πέταξε» στο «παράθυρο» της εστίας του και απομάκρυνε τον κίνδυνο, για να στείλει την ομάδα του στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα, κι ας μην το δικαιούταν.

Η Ελλάδα ήταν ανώτερη και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 74′ χάρη σε μία ωραία πάσα του Παυλίδη στον Τζόλη και ένα καταπληκτικό τελείωμα με το αριστερό από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

CHRISTOS TZOLIS SCORES as Greece snatch a LAST-MINUTE WINNER to beat Serbia tonight! 🇬🇷 #afc pic.twitter.com/AJ2N3lkM3q — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) September 24, 2026

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς πίεζε ασφυκτικά για την ανατροπή και προσπαθούσε να βρει την ευκαιρία της μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Στο 90′ άφησε κενά στην άμυνά της λόγω της πίεσης και έφτασε μία ανάσα από την ήττα. Ο Γιόβελιτς με σουτ έξω από την περιοχή τράνταξε το κάθετο δοκάρι του Τζολάκη, ο οποίος στη συνέχεια έκανε τρομερή επέμβαση με το πόδι για να κρατήσει το σκορ στο 1-1.

Ο Τσιμίκας στο 90+5 έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Δουβίκας πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι για να νικήσει την αντίπαλη άμυνα στον αέρα και με κεφαλιά έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα και το πρώτο της τρίποντο στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Η Ελλάδα μετά τη δίκαιη νίκη της στην πρεμιέρα του Nations League είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, καθώς Ολλανδία και Γερμανία έμειναν ισόπαλες με 1-1.

Οι συνθέσεις της Εθνικής ομάδας

Σερβία: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς, Σίμιτς (80′ Γκούντελι), Κόστιτς (71′ Τέρζιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Ζίβκοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46′ Λούκιτς), Τάντιτς (87′ Σούκατσεφ), Γιόβιτς (71′ Γιόβελιτς).

Ελλάδα: Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος (90’+1′ Μιχαηλίδης), Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (90’+1′ Ανδρούτσος), Τζόλης, Καρέτσας (74′ Δουβίκας), Κωστούλας (64′ Ιωαννίδης), Παυλίδης (74΄ Τετέι).