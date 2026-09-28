Αθλητικά

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γιόρτασε τα γενέθλιά του στο T-Center

Ο Χουάντσο έκοψε τούρτα για τα 31α γενέθλιά του
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γιόρτασε τα γενέθλιά του στο T-Center
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκλεισε τα 31 του χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά του στο T-Center, αφού ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν στη Euroleague.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τραγούδησαν το “happy birthday” στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ευχήθηκαν στον Ισπανό φόργουορντ του “τριφυλλιού”, αφού πρώτα υπήρξε και το καθιερωμένο… φατούρο.

Ο Χουάντσο είναι πάντως η… ψυχή των αποδυτηρίων στους “πράσινους” και ο… επόμενος αρχηγός της ομάδας, με άπαντες να δείχνουν την αγάπη τους στα γενέθλια του Ισπανού.

Η έκπληξη περιελάμβανε και τούρτα για τον Χουάντσο και τα 31α γενέθλιά του.

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