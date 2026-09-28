Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γιόρτασε τα γενέθλιά του στο T-Center

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκλεισε τα 31 του χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά του στο T-Center, αφού ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν στη Euroleague.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τραγούδησαν το “happy birthday” στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ευχήθηκαν στον Ισπανό φόργουορντ του “τριφυλλιού”, αφού πρώτα υπήρξε και το καθιερωμένο… φατούρο.

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Ο Χουάντσο είναι πάντως η… ψυχή των αποδυτηρίων στους “πράσινους” και ο… επόμενος αρχηγός της ομάδας, με άπαντες να δείχνουν την αγάπη τους στα γενέθλια του Ισπανού.

Happy Birthday @juanchiviris41 💚☘️ https://t.co/789kUx8DCY — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 28, 2026

Η έκπληξη περιελάμβανε και τούρτα για τον Χουάντσο και τα 31α γενέθλιά του.