Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα: «Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ»

Ο τραυματισμός του Γιώργου Βαγιαννίδη έφερε την κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Εθνική Ελλάδας και ο Παναθηναϊκός δεν έκρυψε τη χαρά του για τον Έλληνα μπακ του.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της πρώτης κλήσης του στην Εθνική Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, με μία ανάρτηση στα social media της ομάδας.

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«Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλήση στην Εθνική!», έγραψαν χαρακτηριστικά οι “πράσινοι” για τον 24χρονο μπακ της “γαλανόλευκης”.

Ο Τσάπρας θα βρεθεί στην αποστολή για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία.