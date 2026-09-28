Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα: «Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ»

Στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς για τα ματς Ολλανδία και Γερμανία θα τεθεί ο 24χρονος μπακ του Παναθηναϊκού
Ο Τσάπρας
Ο Τσάπρας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο τραυματισμός του Γιώργου Βαγιαννίδη έφερε την κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Εθνική Ελλάδας και ο Παναθηναϊκός δεν έκρυψε τη χαρά του για τον Έλληνα μπακ του.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της πρώτης κλήσης του στην Εθνική Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, με μία ανάρτηση στα social media της ομάδας.

«Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλήση στην Εθνική!», έγραψαν χαρακτηριστικά οι “πράσινοι” για τον 24χρονο μπακ της “γαλανόλευκης”.

Ο Τσάπρας θα βρεθεί στην αποστολή για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία.

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Αθλητικά
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