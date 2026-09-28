Euroleague: Με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα βγαίνουν οι διαιτητές των αγώνων

Η Euroleague έκανε επίσημα γνωστό ότι οι ορισμοί των διαιτητών στα παιχνίδια των διοργανώσεών της, θα γίνονται από εδώ και πέρα, μέσα από ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Με βάση μία σειρά από κριτήρια του τμήματος διαιτησίας, το νέο σύστημα θα επιλέγει τις ιδανικές διαιτητικές τριάδες για κάθε αγώνα της Euroleague και του Eurocup, αυξάνοντας τη διαφάνεια στους ορισμούς και τα παιχνίδια της.

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Η ανακοίνωση της Euroleague

“Η Euroleague Basketball ανακοινώνει με ικανοποίηση την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική τόσο της EuroLeague όσο και του BKT EuroCup.

Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το Τμήμα Διαιτησίας της Euroleague Basketball, συμπεριλαμβανομένων της ιεραρχίας των διαιτητών, του προγράμματος της διοργάνωσης, των προηγούμενων ορισμών, του φόρτου εργασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε αγώνα.

Αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σύστημα εφαρμόζει 14 διαφορετικούς κανόνες, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς τομείς: αγωνιστικά κριτήρια, διαχείριση προγράμματος και φόρτου εργασίας, καθώς και ακεραιότητα. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να καθορίζει τους καταλληλότερους ορισμούς διαιτητών για κάθε αγώνα, σε κάθε αγωνιστική ημέρα.

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Οι 14 κανόνες καλύπτουν διάφορους παράγοντες, όπως τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας, την ιεραρχία των διαιτητών, τη συχνότητα των ορισμών, τον φόρτο εργασίας, τον συνδυασμό εθνικοτήτων και την επανάληψη ορισμών σε αγώνες συγκεκριμένων ομάδων, μεταξύ άλλων.

«Η τεχνολογία μάς δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη διαδικασία ορισμού διαιτητών, επιτρέποντάς μας να αναλύουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών και να εφαρμόζουμε ένα σταθερό σύνολο κριτηρίων σε κάθε αγώνα», δήλωσε ο Daniel Hierrezuelo, Διευθυντής Διαιτησίας της Euroleague Basketball. «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την καινοτομία για να υποστηρίξουμε το έργο των διαιτητών μας, να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή των ορισμών και του φόρτου εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται υπόψη κάθε σχετικός παράγοντας κατά τη συγκρότηση της κάθε διαιτητικής ομάδας».

Η εισαγωγή του νέου συστήματος αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαρκή δέσμευση της Euroleague Basketball για καινοτομία και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών των διοργανώσεών της. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ισορροπημένη κατανομή των ορισμών διαιτητών, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα συνέπειας, διαφάνειας και αμεροληψίας.

Το νέο σύστημα ορισμού διαιτητών εφαρμόστηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στην 1η αγωνιστική της EuroLeague και θα εισαχθεί στο BKT EuroCup ξεκινώντας από την πρεμιέρα της διοργάνωσης την επόμενη εβδομάδα“.