Εθνική ποδοσφαίρου: Στη Βουδαπέστη η γαλανόλευκη για το φιλικό με την Ουγγαρία

Στη Βουδαπέστη βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (29.03.2026) η Εθνική ποδοσφαίρου, προκειμένου να δώσει το τελευταίο της φιλικό αγώνα -αυτών των ημερών- κόντρα στην Ουγγαρία (31.03.2026, 20:00, Newsit.gr).

Θυμίζουμε ότι η Εθνική ποδοσφαίρου προέρχεται από εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Παραγουάη, μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Την αποστολή της γαλανόλευκης δεν ακολούθησαν ο Ντίνος Μαυροπάνος -λόγω του τραυματισμού στο ματς με την Παραγουάη- και ο Σωτήρης Κοντούρης, που ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, έφτασαν στη Βουδαπέστη όπου συνάντησαν βροχερό καιρό και αρκετό κρύο. Μαζί με την αποστολή της Εθνικής ταξίδεψε και ο πρόεδρος της Ελληνικός Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει διαθέσιμους τους ακόλουθους διεθνείς:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι