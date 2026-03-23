Εθνική ποδοσφαίρου: Συγκεντρώθηκε η γαλανόλευκη για τα φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία

Η κανονική περίοδος της Super League ολοκληρώθηκε και το μεσημέρι της Δευτέρας (23.03.2026) οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο, για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους γι τα προσεχή φιλικά της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική ποδοσφαίρου θα έρθει αντιμέτωπη -σε φιλικούς αγώνες- με την Παραγουάη (27.03.2026, 21:00) στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” και την Ουγγαρία (31.03.2026, 20:00) στην Puskas Arena.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε 26 ποδοσφαιριστές για τους συγκεκριμένους αγώνες της γαλανόλευκης, με τον Γιάννη μιχαηλίδη να είναι ο τελευταίος που παίρνει το συγκεκριμένο “προσκλητήριο” από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Θυμίζουμε ότι την παρθενική τους κλήση στην εθνική Ελλάδας πήραν ο Αντώνης Τσιφτσής του ΠΑΟΚ και ο Σωτήρης Κοντούρης του Παναθηναϊκού.

Η αποστολή: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Αντώνης Τσιφτσής, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Σωτήρης Κοντούρης, Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Τάσος Μπακασέτας, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι.