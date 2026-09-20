Εθνική ποδοσφαίρου: Χωρίς Ρότα και Μπακασέτα η Εθνική ποδοσφαίρου στους αγώνες του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου μπαίνει σε μια απαιτητική περίοδο, με παιχνίδια για το Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του, με την αποστολή να έχει αρκετές αλλαγές αλλά και δύο σημαντικές απουσίες. Ο Λάζαρος Ρότα δεν βρίσκεται στη αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου. Ο μπακ της ΑΕΚ αντιμετώπισε πρόβλημα την τελευταία στιγμή, έμεινε εκτός αποστολής από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τη θέση του πήρε ο Μανώλης Σάλιακας.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση της ΑΕΚ, έγινε ανάκληση της κλήσης του Λάζαρου Ρότα στην Εθνική, εξαιτίας ενός τραυματισμού, ο οποίος δεν είναι κάτι σοβαρό αν μιλάμε για μακροπρόθεσμα. Το πρόβλημα αυτό, πάντως του στερεί την παρουσία του στο σημερινό (20.09.2026) ματς της ΑΕΚ και των αγώνων της Εθνικής.

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Αλλαγή υπάρχει και στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς ο Δημήτρης Γιαννούλης έμεινε εκτός και στη θέση του κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης προστέθηκε στην αποστολή αντί του Παντελή Χατζηδιάκου.

Από τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απουσιάζει και το όνομα του Τάσου Μπακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο επίπεδο ετοιμότητας που απαιτείται για μια τόσο απαιτητική σειρά αγώνων και δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις. Τη θέση του πήρε ο Θανάσης Ανδρούτσος, που και φέτος διάγει μια εξαιρετική περίοδο.

Ο Γιοβάνοβιτς καλείται, λοιπόν, να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα χωρίς περιθώρια για χαλαρότητα. Η Εθνική θα ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας παιχνίδια, απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του μήνα. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για δύο διαδοχικες συναντήσεις, με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.

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Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανόλης Σάλιακας, Γιώργος Βαγιαννίδης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Θανάσης Ανδρούτσος, Ανδρέας Ντόη

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας

Επιθετικοί: Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας, Ανδρέας Τεττέη, Χαράλαμπος Κωστούλας