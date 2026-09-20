Καλαμάτα – Παναθηναϊκός: Για το 5/5 το τριφύλλι στη Super League πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα (20/09/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) εκτός έδρας στη Νίκαια για την 5η αγωνιστική της Super League με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Η νεοφώτιστη Καλαμάτα έκανε την προηγούμενη αγωνιστική την πρώτη φετινή της νίκη κόντρα στο Βόλο στο Περιστέρι χάρη στα 2 γκολ του Χάμζα και θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, με σκοπό να κάνει την πρώτη ζημιά στην ομάδα του Νίστρουπ στη φετινή Super League.

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Το τριφύλλι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και θέλει να κάνει την πέμπτη του νίκη στο πρωτάθλημα για να πάει στη μεγάλη διακοπή των Εθνικών ομάδων έχοντας δεδομένα απόσταση τριών βαθμών από τον δεύτερο, έχοντας και στο μυαλό του, ότι το ματς που ακολουθεί είναι με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας (11/10/26, 21:00).

Οι πράσινοι δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Ταμπόρδα που έπαθε θλάση στο ματς με τον Παναιτωλικό και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Στην αποστολή επέστρεψε ο Τσιριβέγια, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ ο Σαλάχ-Εντίν μετά το ντεμπούτο του στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής και στη Super League για πρώτη φορά αν χρειαστεί.

Για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ο Πολωνός επιθετικός, Κουρμινόφσκι μπήκε για πρώτη φορά στην αποστολή, σε αντίθεση με τον Σίγκουρντσον, που έμεινε εκτός.

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Ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με τον Βεργέτη να είναι στο VAR.

Η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πέρες, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Χάμζα, Μπονέτο, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα, Μπολίβαρ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.