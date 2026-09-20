Βόλος – ΑΕΚ: Η Ένωση θέλει το πρώτο της «διπλό» στη φετινή Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο (20.09.2026, 18:00, Newsit.gr, Magenta Sport 1) για την 5η αγωνιστική της Super League, την τελευταία πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από μια ηχηρή νίκη με 8-1 επί του Πανσερραϊκού για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και το 1-1 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, για τη Super League.

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Η ΑΕΚ έχει μαζέψει 8 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχοντας φέρει 1-1 στα δυο παιχνίδια που έχει δώσει μακριά από την Allwyn Arena. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πετύχουν το πρώτο τους «διπλό» στο πρωτάθλημα κι έτσι να μη χάσουν επαφή με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό (12 βαθμοί) αλλά και τους ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Παναιτωλικό που ακολουθούν (έχουν 9 βαθμούς).

Ο Βόλος δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στη φετινή Super League. Οι δυο ισοπαλίες που έχει φέρει (σ.σ. η μια κόντρα στον Ολυμπιακό, μέσα στο Πανθεσσαλικό) τον έχουν κρατήσει στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η μοναδική νίκη που έχει κάνει η ομάδα της Μαγνησίας, τη φετινή σεζόν, ήρθε στην προκριματική φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, όταν απέκλεισε τον Ηρακλή με σκορ 3-1.

Η ΑΕΚ δεν αποκαλύπτει αποστολή ομάδας, αλλά είναι δεδομένο πως έχει μια σημαντική απουσία, αυτή του Μπάρναμπας Βάργκα. Ο πρώτος δσκόρερ του πρωταθλήματος -αυτή τη στιγμή- με 4 γκολ υπέστη θλάση στο ματς με τον Πανσερραϊκό και θα επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

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Ο Κώστας Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σιαμπάνη, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνη και Μπαρέ, ενώ κανονικά θα ντεμπουτάρει ο Γιούρι Λοντίγκιν.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Γεώργιος Στεφανής

4ος: Σπυρίδων Ζαμπάλας

VAR: Αθανάσιος Τζήλος

AVAR: Δημήτριος Μόσχου