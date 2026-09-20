Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Δύσκολη «εξόρμηση» για τους Πειραιώτες στη Super League

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League, αντιμετωπίζοντας σήμερα τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για την 5η αγωνιστική, λίγες ημέρες μετά τη θετική πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League.

Μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική της Super League, αλλά με ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Γιαγκελόνια στο Europa League, θα ψάξει ένα σημαντικό διπλό στο πρωτάθλημα, για να επανέλθει σε “τροχιά” κορυφής.

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Οι Πειραιώτες έχουν μείνει ήδη στο -5 από τον Παναθηναϊκό και έτσι “καίγεται” για ένα… τρίποντο πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες, απέναντι σε έναν Λεβαδειακό, που έχει ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν.

Μετά την περσινή εκπληκτική σεζόν τους στη Super League, οι Βοιωτοί άρχισαν φέτος με 0/3 στη Super League και πήραν τον πρώτο τους βαθμό μόλις την προηγούμενη αγωνιστική στην Κηφισιά, οπότε θέλουν με τη σειρά τους να συνεχίσουν σε ανοδική πορεία την παρουσία τους στο πρωτάθλημα.

Η προαναγγελία της Super League

Οι δύο ομάδες έμειναν στην λευκή ισοπαλία στην περσινή τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Λεβαδειακού, με τον απολογισμό τους στα έξι τελευταία να είναι τρεις ισοπαλίες και τρεις νίκες του Ολυμπιακού και την ομάδα της Βοιωτίας να μην έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία όπου υπάρχουν δύο νίκες των Ερυθρολεύκων με 1-0, μια με 2-0 και το περσινό 0-0.

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Οι νίκες με 1-0 του Ολυμπιακού με τέσσερις εμφανίσεις είναι εκείνες που βρίσκονται στην πρώτη θέση στην ποικιλία των σκορ και ακολουθεί το 2-0 του Ολυμπιακού μαζί με το 1-1. Δύο αναμετρήσεις τους έχουν ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα σερί με πέντε διαδοχικές νίκες από το 2011-12 μέχρι και το 2015-16, ενώ παραμένει αήττητος στις 14 τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα του Λεβαδειακού και έχει απολογισμό 11 νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Αυτό το σερί των 14 αγώνων ξεκίνησε μετά τη νίκη του Λεβαδειακού στις 30 Απριλίου 2006 με 3-2 (6’ Δημητρόπουλος, 9’ Μπούσι, 17’ Ρούσεφ – 48’ Μάριτς, 60’ Κωνσταντίνου). Αυτή είναι η μια από τις δύο συνολικά νίκες του Λεβαδειακού απέναντι στον Ολυμπιακό στην έδρα του, με την άλλη να έχει σημειωθεί στις 6 Μαΐου 1990 με 1-0 (9’ Καβαλιέρης).

Ο Κέβιν Μιραλάς ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατάφερε να πετύχει χατ τρικ σε εκτός έδρα αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, στο 4-0 του Ολυμπιακού στις 14 Δεκεμβρίου 2011, ενώ δύο χρόνια μετά, την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ο Μήτρογλου ήταν εκείνος που βρήκε δίχτυα τρεις φορές. Ο Έλληνας επιθετικός είναι και ο πρώτος σκόρερ σε αυτή τη σειρά αναμετρήσεων, αφού έχει συνολικά τέσσερα γκολ. Ο Λεβαδειακός είχε πετύχει δύο γκολ σε αυτά τα ματς με τον Μιχάλη Καβαλιέρη και τον Πατρίκ Ντιμπαλά.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21 ΑΓΩΝΕΣ

2 ΝΙΚΕΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

5 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

14 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 13-38