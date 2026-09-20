Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι δεύτερης θέσης στη βαθμολογία της Super League

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική της Super League, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σε θετική “τροχιά” με νίκες επί του Άρη στη Super League και του Ατρομήτου στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με αποτέλεσμα να ψάχνει ένα διπλό στην έδρα του Παναιτωλικού, που θα τον διατηρήσει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

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Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός προέρχεται με τη σειρά του από τη μοναδική του ήττα στο πρωτάθλημα, αφού μετά το 3/3 στο ξεκίνημα της σεζόν, “λύγισε” από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και θα δώσει ντέρμπι δεύτερης θέσης με το “δικέφαλο του Βορρά”.

Η προαναγγελία της Super League

Δώδεκα διαδοχικές νίκες μετρά ο ΠΑΟΚ στις εκτός έδρας του αναμετρήσεις με τον Παναιτωλικό σε ένα σερί που ξεκίνησε μετά τη νίκη της ομάδας του Αγρινίου στις 24 Αυγούστου 2013 με 2-0 στις 24 Αυγούστου 2013, χάρη στα γκολ των Μπόγιοβιτς (27’) και Μελισσά (45+1’). Συνολικά σε 16 αναμετρήσεις ο Παναιτωλικός μετρά μια νίκη και μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ.

Την περσινή περίοδο ο Παναιτωλικός πήρε την ισοπαλία στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και έσπασε ένα σερί με 19 ήττες σε 19 αγώνες πρωταθλήματος εντός και εκτός έδρας. Η προηγούμενη ήταν πάλι μια λευκή ισοπαλία στην Τούμπα, στα 22 Νοεμβρίου 2015.

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Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις νίκες με 1-0 στο Αγρίνιο, ενώ ακολουθούν με δύο εμφανίσεις το 0-2, το 0-3 και το 1-2. Η μοναδική νίκη του Παναιτωλικού είναι με 2-0 και η μόνη ισοπαλία με 1-1.

Η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων έγινε στις 4 Ιουνίου 1969 για το Κύπελλο Ελλάδος και ο ΠΑΟΚ, για να προκριθεί στα προημιτελικά του θεσμού, χρειάστηκε την παράταση με τον Παναιτωλικό, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία.

Η πρώτη τους αναμέτρηση για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο τον Παναιτωλικό έγινε στις 29 Φεβρουαρίου 1976, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 2-0 χάρη στα γκολ των Σαράφη και Κερμανίδη.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ

16 ΑΓΩΝΕΣ

1 ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

14 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

ΓΚΟΛ: 8-30