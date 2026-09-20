Super League: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν εκτός έδρας αποστολές

Η 5η αγωνιστική της Super League βρίσκει τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό (σ.σ. με τη σειρά που έχουν αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα) να έχουν εκτός έδρας αποστολές.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας της Super League και φορμαρισμένος, Παναθηναϊκός (12β.) θέλει να κάνει το 5/5 στο πρωτάθλημα. Αν και παίζει εκτός έδρας με την Καλαμάτα, δεν θα βγει από το λεκανοπέδιο. Η «Μαύρη Θύελλα» δίνει το πρώτο της ματς κόντρα σε ομάδα του Big4, μετά την επιστροφή της στα «σαλόνια» του πρωταθλήματος, αλλά θα υποδεχθεί τους «πράσινους» στη Νίκαια, μια αγωνιστική πριν το πρώτο της φετινό «τρίποντο» στη «μεγάλη» κατηγορία μετά από 25 χρόνια.

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Λίγα 24ωρα μετά τη νίκη του στην έδρα του Ατρομήτου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ παίζει και πάλι μακριά από την Τούμπα., Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό, με τις δυο ομάδες να έχουν από 9 βαθμούς. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου προέρχεται από την πρώτη της απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα (ήττα με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ) και θέλει να κάνει τη «ζημιά» στο «δικέφαλο του Βορρά».

Μια αγωνιστική μετά την γκέλα της στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ (8β.) παίζει στην έδρα του Βόλου και θα προσπαθήσει να πάρει το πρώτο της φετινό «διπλό» στη Super League, έχοντας δυο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, μακριά από την Allwtn Arena.

Ο Ολυμπιακός, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη νίκη του επί της Γιαγκελόνια, θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League, παίζοντας στην έδρα του Λεβαδειακού.

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Οι Πειραιώτες δεν έχουν «τρίποντο» στη Super League εδώ και δυο αγωνιστικές και θέλουν να δώσουν στον νέο τους προπονητή, Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ, την πρώτη του νίκη στη Super League (στην πρεμιέρα του ηττήθηκε στο Φάληρο από τον ΟΦΗ). Την ίδια στιγμή, ο Λεβαδειακός έχει μόλις μια ισοπαλία στο πρωτάθλημα και τρεις ήττες, κάτι που τον έχει κρατήσει στν τελευταία θέση τυ βαθμολογικού πίνακα.

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 19/09/26

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20/09/26

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (17:00)

Βόλος – ΑΕΚ (18:00)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (19:00)

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (19:30)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (21:00)

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3.Παναιτωλικός 9

4.ΟΦΗ 9

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5. ΑΕΚ 8

6.Ολυμπιακός 7

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Λεβαδειακός 1

*Αρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο.

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 10/10/26

ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30)

Κυριακή 11/10/26

Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)

Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)

Άρης – Βόλος (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 12/10/26

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)