Αθλητικά

Ο Ντάνι Γκαρθία έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Ατρόμητο

Σημαντική κίνηση ολοκληρώνει η ομάδα του Περιστερίου
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ατρόμητος κινείται μετεγγραφικά τις τελευταίες ώρες και σύμφωνα με πληροφορίες κάνει δικό του τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ο Ντάνι Γκαρθία μετρούσε μόλις τρεις συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό (δύο με τη Ναϊμέχεν και μια στην έδρα του Βόλου). Ο Ισπανός μέσος φάνηκε να είναι εκτός πλάνων του νέου προπονητή της ομάδας, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μένοντας -μάλιστα- εκτός αποστολής και για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (20.09.2026, 17:00, Newsit.gr).

Ο 36χρονος Ισπανός μέσος μίλησε με τους “ερυθρόλευκους, επέλεξε να μείνει ελεύθερος και φέρεται να τα βρήκε με τον Ατρόμητο, για μονοετές συμβόλαιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
167
147
101
96
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo