Ο Ντάνι Γκαρθία έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Ατρόμητο

Ο Ατρόμητος κινείται μετεγγραφικά τις τελευταίες ώρες και σύμφωνα με πληροφορίες κάνει δικό του τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ο Ντάνι Γκαρθία μετρούσε μόλις τρεις συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό (δύο με τη Ναϊμέχεν και μια στην έδρα του Βόλου). Ο Ισπανός μέσος φάνηκε να είναι εκτός πλάνων του νέου προπονητή της ομάδας, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μένοντας -μάλιστα- εκτός αποστολής και για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (20.09.2026, 17:00, Newsit.gr).

Ο 36χρονος Ισπανός μέσος μίλησε με τους “ερυθρόλευκους, επέλεξε να μείνει ελεύθερος και φέρεται να τα βρήκε με τον Ατρόμητο, για μονοετές συμβόλαιο.