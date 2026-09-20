Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ που προσπάθησαν για τη μεγάλη ανατροπή και η ρεβάνς της «Βασίλισσας»

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς δεν “βάφτηκε” στα ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός κόντραρε την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Άμπου Ντάμπι, αλλά τα λάθη που έκανε -σε συνδυασμό με την ψυχραιμία που έδειξε η “βασίλισσα”- έδωσαν στους “μερένγκες” το Super Cup της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος ενός τελικού με υψηλό σκορ, διακυμάνσεις και ένταση, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 93-89 στο Άμπου Ντάμπι και γράφοντας το όνομά της στην ιστορία ως η πρώτη κάτοχος του Super Cup της Euroleague.

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Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα δύσκολο ξεκίνημα και είχε “νεκρά” αμυντικά διαστήματα. Η ομάδα του Μπαρτζώκα κατάφερε όμως να επιστρέψει στο παιχνίδι και να μετατρέψει την αναμέτρηση σε ντέρμπι. Στο 24ο λεπτό οι “ερυθρόλευκοι” βρέθηκαν μπροστά με 61-56, ωστόσο δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος. Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε τις διακυμάνσεις της ελληνικής ομάδας και πήρε το τρόπαιο, αλλά και μία άτυπη ρεβάνς από τον περσινό χαμένο τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο “Telekom Center Athens”.

Οι Βεζένκοβ (22π.), Φουρνιέ (14π.), Χολ (13π.) και Μοντέρο (12π.) ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο. Ο Μιλουτίνοβ δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω της τενοντίτιδας που αντιμετωπίζει.

MVP του Super Cup αναδείχθηκε ο Έντι Ταβάρες! Ο Μαλεντόν με 10 πόντους και 6 ασίστ τον ακολούθησε σε απόδοση στον τελικό, με τους Πραντίγια (11π., 5ασ.), Καμπάτσο (7π., 9ασ.) και Καμπαρό (12π.) να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ.

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First group to ever lift the Euroleague Basketball SuperCup! 🏆🤩



Congratulations @RMBaloncesto! 👏 pic.twitter.com/2p8cEx9YLy — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Βεζένκοφ και Φουρνιέ οι… σταθερές – Ο Χολ “πάλεψε”

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Εβάν Φουρνιέ σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο, περίοδο που ο Ολυμπιακός είχε για ηγέτη τον Σάσα Βεζένκοφ. Σε σχέση με τον ημιτελικό του Super Cup, ο Βούλγαρος είχε μια έντονη παρουσία στον τελικό με 3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα.

Όταν πέρασε στο ματς και ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έγινε επικίνδυνος και -μάλιστα- κατάφερε να περάσει και για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Ο Γάλλος είχε 2/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 1/3 βολές. Όπως πάντα, όταν η μπάλα “έκαιγε” δεν δίστασε να πάρει την πρωτοβουλία και να πετύχει μεγάλα καλάθια. Η προσπάθειά του -μαζί με αυτή του Βεζένκοφ, δεν ήταν αρκετή για να φέρει και αυτό τον τίτλο στον Πειραιά.

EUROLEAGUE SUPER CUP 2026 / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

MακΙντάιρ και Μοντέρο μπορούν αλλά θέλουν ακόμα χρόνο

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε και στον τελικό χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά είδε τον Ντόντα Χολ να δίνει και πάλι τη… ψυχή του σε άμυνα και επίθεση. Την ίδια στιγμή, MακΙντάιρ και Μοντέρο έδειξαν πως μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, αλλά και πως χρειάζονται ακόμα χρόνο.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, με τρομερές αμυντικές ενέργειες, αλλά και ασίστ (σημείωσε 3 πόντους με 3/4 βολές, 9 ασίστ, ενώ είχε και 3 λάθη). Απ’ την άλλη, ο Μοντέρο είχε στιγμές που έδειξε το επιθετικό του ταλέντο, αλλά δεν είχε και την ανάλογη σταθερότητα, ενώ ήταν και αυτός που πάτησε γραμμή στην προτελευταία επίθεση των Πειραιωτών, δίνοντας έτσι δικαίωμα στην Ρεάλ να σκοράρει και να κλειδώσει τη νίκη.

EUROLEAGUE SUPER CUP 2026 / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

MVP ο Ταβάρες

Πολυτιμότερος παίκτης του πρώτου Super Cup στην ιστορία της Euroleague αναδείχθηκε ο Έντι Ταβάρες, με τον ψηλό από το Πράσινο Ακρωτήρι να βοηθάει στα μέγιστα ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατήσει.

Ο θηριώδης σέντερ λειτούργησε για ακόμα μία φορά ως το απόλυτο σημείο αναφοράς στη ρακέτα των Ισπανών. Στον τελικό απέναντι στους Πειραιώτες είχε 3/3 σουτ με 6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

A dream comeback, returning straight to MVP honours and making an immediate impact!



⭐️ @waltertavares22 is the MVP of the 2026 Euroleague Basketball SuperCup pic.twitter.com/oGCrhHbf3k — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Όσο ήταν στο παρκέ, αποτελούσε φόβητρο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι πλησίαζαν με δυσκολία στο “ζωγραφιστό”. Όταν φορτώθηκε με 3 φάουλ στη δεύτερη περίοδο και βγήκε εκτός αγώνα, οι Πειραιώτες βρήκαν την ευκαιρία να ανακάμψουν. Η παρουσία του στη συνέχεια του αγώνα, όμως έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιτυχία των “μερένγκες”.

Πάντως πολύ καλύτερο ματς έκανε στον ημιτελικό με τη Ντουμπάι BC, εκεί όπου είχε 20 πόντους, 7/10 σουτ, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 22 στην αξιολόγηση. Το σημείο αναφοράς στη ρακέτα της Ρεάλ εδώ και χρόνια.