Εθνική πόλο ανδρών: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου η φοβερή Εθνική Ελλάδας του Θοδωρή Βλάχου
Η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο βάθρο της διοργάνωσης.

Με μόνο μία ήττα από την Ουγγαρία, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι είναι μία από τις “υπερδυνάμεις” του αθλήματος και πρόσθεσε στη συλλογή της, το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ανέβηκαν έτσι στο βάθρο των νικητών, μαζί με τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σερβία, αλλά και την Ουγγαρία, που έμεινε στη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, μετά την ήττα της στον τελικό.

Η Ελλάδα από την πλευρά της, έκλεισε με νίκη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αφού σάρωσε την Ιταλία με 12-5 στο μικρό τελικό. Εκτός από το χάλκινο μετάλλιο δε, η Εθνική μας Ομάδα είδε και τους Αργυρόπουλο και Κάκαρη να κερδίζουν μία θέση στην καλύτερη 7άδα της διοργάνωσης.

