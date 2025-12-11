Εθνική πόλο ανδρών: Οι εκλεκτοί του Βλάχου για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Το προσεχές Σαββατοκύριακο (13-14 Δεκεμβρίου) διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών για το 2025 και από τη Δευτέρα 15/12 αρχίζει η προετοιμασία της εθνικής πόλο ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί από 10 έως 25 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι.

Η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ και σε αυτή κλήθηκαν να δώσουν το «παρών» 21 πολίστες, με τον Θοδωρή Βλάχο να μην επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις στις κλήσεις της εθνικής πόλο.

Όπως αναμενόταν, επιστρέφουν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ο Μάνος Ζερδεβάς, που «κόπηκε» από την αποστολή για το Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, καθώς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου (απουσίασε το καλοκαίρι λόγω χειρουργικής επέμβασης στον αγκώνα), ενώ κλήθηκαν και οι 15 αθλητές που μετείχαν στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Αντιθέτως, εκτός πλάνων του ομοσπονδιακού τεχνικού παραμένουν ο Γιάννης Φουντούλης και ο Άγγελος Βλαχόπουλος, ενώ στους «21» δεν περιλαμβάνεται ο νεαρός Δημήτρης Χατζής (είχε κληθεί σε καμπ προετοιμασίας το τελευταίο διάστημα), που το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού.

Οι πολίστες που θα ξεκινήσουν την προετοιμασία για το ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου είναι οι εξής: Νίκος Γαρδίκας, Κώστας Λιμαράκης (Απόλλων Σμύρνης), Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Γιαννάτος, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Ντίνος Γενηδουνιάς, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η εθνική θα πραγματοποιήσει κοινές προπονήσεις με την οικοδέσποινα του ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σερβία, από τις 26 έως τις 29 Δεκεμβρίου στον Πειραιά, με τις δύο ομάδες να δίνουν και φιλικό αγώνα, την Κυριακή 28/12 (20:00), στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ».