Εθνική πόλο ανδρών: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Με στόχο το πρώτο μετάλλιο στη διοργάνωση η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου
Η Εθνική πόλο ανδρών προκρίθηκε στους «4» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μετά τη νίκη με 15-13 κόντρα στην Ιταλία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό.

Μετά την σπουδαία νίκη ενάντια στην Ιταλία οι παίκτες της Εθνικής πόλο ανδρών είναι αποφασισμένοι να σπάσουν την «κατάρα» και να κατακτήσουν για πρώτη φορά μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (23/01/26, 21:30) και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σερβία, Ισπανία και Ουγγαρία, με τις δύο τελευταίες να παίζουν μεταξύ τους στην τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης.

Η βαθμολογία στον ΣΤ’ Όμιλο

Ελλάδα 12 (+29)
Ιταλία 9 (+25)
Κροατία 6 (+18)
Ρουμανία 6 (-16)
Τουρκία 0 (-24)
Γεωργία 0 (-32)

Η βαθμολογία στον Ε’ Όμιλο

Σερβία 11 (+6)
Ισπανία 9 (+20)
Ουγγαρία 9 (+15)
Μαυροβούνιο 6 (-6)
Ολλανδία 1 (-16)
Γαλλία 0 (-19)

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον Ε’ Όμιλο

20/01 16:30 Ολλανδία – Γαλλία
20/01 19:00 Ισπανία – Ουγγαρία
20/01 21:30 Σερβία – Μαυροβούνιο

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον ΣΤ’ Όμιλο

Γεωργία – Ρουμανία 10-15
Ελλάδα – Ιταλία 15-13
19/01 21:30 Κροατία -Τουρκία

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον ΣΤ’ Όμιλο

21/01 16:30 Τουρκία – Γεωργία
21/01 19:00 Ιταλία – Κροατία
21/01 21:30 Ρουμανία – Ελλάδα

