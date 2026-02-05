Εθνική πόλο γυναικών: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη

Η Εθνική πόλο των γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Μετά το τέλος και του τελικού ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ουγγαρία, πραγματοποιήθηκε η απονομή των μεταλλίων στις τρεις πρώτες ομάδες, με την Εθνική πόλο των γυναικών να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Ιταλία στον μικρό τελικό.

Την απονομή των χάλκινων μεταλλίων στα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη έκανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Συνολικά, και με αφετηρία το ασημένιο στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, η εθνική γυναικών έχει κατακτήσει πέντε χρυσά (εκ των οποίων τα δύο σημαντικότερα είναι σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα), πέντε ασημένια και έξι χάλκινα μετάλλια, ενώ έχει ανέβει στο βάθρο τουλάχιστον μία φορά, σε όλες τις διοργανώσεις που έχει μετάσχει.